Nar, basının toplumun bilinçlenmesi ve gelişmesine olan katkılarına vurgu yaparken, gazeteciliğin topluma hizmet amacıyla üstlenilen önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Dursun Nar, gazetecilerin ilkeli yayıncılık anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlendiğini ifade ederek, “Gazetecilerimiz doğru haber verme, tarafsızlık ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içinde barındıran önemli bir mesleği icra etmektedir. Mesleklerini yerine getirirken vatandaşların doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşmasını sağlayarak milletimizin aydınlanmasına katkı sunmaktadırlar,” dedi.

Nar, gazetecilerin zorlu koşullarda bile fedakârca çalıştıklarını vurguladı. “Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için, gece gündüz demeden savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşulda kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmek adına emek harcayan değerli basın mensuplarımıza başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nar, gazetecilerin halkın taleplerini ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevi üstlendiklerini belirterek, “Halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren ve tüm etkinliklerde biz idarecilerin yol ve mesai arkadaşları olan değerli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum,” dedi.