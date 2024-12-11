Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Alirıza Gedemenli yeni il başkanı olarak görevi devraldı.

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin tensip ve tasvipleri, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın takdirleriyle atanan Alirıza Gedemenli, bu kutsal görevi devralmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Alirıza Gedemenli konuşmasında şu mesajları verdi:

“Ülkü Ocakları, Türk milletinin milli şuurunun ve ülkülerinin yaşatıldığı yerdir. Bu kutlu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Liderimizin izinde, ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Kahramanmaraş’ta ülkücü harekete yeni bir enerji ve ivme kazandıracağız.”

BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJLARI

Tören, ülkücü camianın yoğun katılımı ve coşkulu desteğiyle tamamlanırken, Alirıza Gedemenli liderliğinde Kahramanmaraş Ülkü Ocakları’nın yeni dönemde daha güçlü ve aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüreceği mesajı verildi.