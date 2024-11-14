Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Cihannüma Derneği iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu başladı. KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programında; Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. Açılışı gerçekleştirilen sempozyum, 16 Kasım Cumartesi gününe kadar edebiyatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Yedi Güzel Adam Farklı Yönleriyle Ele Alınacak

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, “Hayata geçirdiğimiz proje kapsamında üçüncü sempozyumumuzu Kahramanmaraş’ta düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sempozyum boyunca yedi güzel adamın edebi yönleri, eserleri ve mesajları pek çok yönüyle değerlendirilecek. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yedi Güzel Adam, Şehrimizin Önemli Değerlerinden

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ımız, şimdiye kadar Türk Edebiyatı’na çok önemli şair, edebiyatçı, halk ozanı, mütefekkir ve düşünce adamı kazandırmıştır. Yedi güzel adam da şehrimizin en önemli değerlerinden. Bu güzel organizasyonun yedi güzel adamı anlamaya ve anlatmaya vesile olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

“Kahramanmaraş, Edebiyatı Yaşatan ve Yaşayan Şehir”

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “Birbirinden değerli hocalarımız, bu sempozyumda şehrimizin önemli değerlerinden yedi güzel adamı farklı yönlerden ele alacak. Yedi güzel adamı çok daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulacağız. Burada çok önemli kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Her sokağında, her hanesinde bir şair, bir yazar barındıran şehrimizde Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu’na ev sahipliğine yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Kahramanmaraş edebiyatı yaşatan bir şehirdir ve yaşatmaya devam edecektir” dedi.

“Kahramanmaraş’ın Edebiyat Dünyasındaki Yerini Taçlandıracak Program”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle şehrimizde böylesine özel ve anlamlı bir organizasyonun düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu tür organizasyonların Kahramanmaraş’ımızın edebiyat dünyasındaki yerini taçlandıracağı, zengin düşünce hayatı ve kültürel mirasını ön plana çıkaracağını düşünüyoruz. Yedi Güzel Adam’ın mirasını geleceğe taşımak ve yeni nesillere ilham vermek amacıyla paydaş kurumlarımızla işbirliği içerisinde düzenlenen bu sempozyumda fikirler, şiirler ve hikâyeler şehrimizin ruhunu harmanlayacak.Sempozyumun hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yedi Güzel Adam Bizim İçin Büyük Bir İlham Kaynağıdır”

Vali Mükerrem Ünlüer, “Şiir ve edebiyatın başkenti olan ilimizde bu sempozyumla birlikte Yedi Güzel Adam’ı iki gün boyunca anmış olacağız.Yedi Güzel Adam olarak bilinen, şehrimizin yetiştirdiği büyük edebi şahsiyetlerin mirası bizim için büyük bir ilham kaynağıdır. Onların eserleri, zor zamanlarda insan ruhunun nasıl dirildiğini, dayanışmanın ve umudun nasıl yeşerdiğini en güzel şekilde anlatır. Sanatı ve edebiyatı bir arada kullanarak hem toplumumuzun ruhunu hem de geleceğimizi inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.