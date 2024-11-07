Başkan Demiröz; minik misafirini ve ailesini MHP İl Başkanlığında kabul etti. MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, bir süre MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin adını verdiği Umay Ayça bebekle ilgilendikten sonra, minik Umay’ın anne ve babasıyla sohbet etti. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünde Uzman olarak yöneticilik yapan Abdullah Alagöz; sosyal medya hesabından “Adını Bilge Liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin verdiği kızım Umay Ayça ve eşimle ile birlikte Kahramanmaraş MHP İl Başkanı sayın Hüseyin Vahit Demiröz’ü ziyaret edip, kolaylıklar diledik.

Nazik kabulleri, ilgi ve alâkaları için sayın Başkanımıza ve Parti yönetimine ayrıca teşekkür ederim.” diyerek paylaştı.

Milliyetçi camiaya yakın bir isim olarak öne çıkan Abdullah Alagöz; uzun yıllar Ülkücü Hareket’in çeşitli kademelerinde rol aldı. 2014 yılında memuriyete başlayan Alagöz, 2023 yılında Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’ne Uzman olarak atandı. Abdullah Alagöz, özellikle vatandaşlarla samimi diyalogları ve çözüm üretmesiyle kısa sürede toplumun takdirini kazanmış bir profil sergiliyor.