Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 7 Aralık Cumartesi günü, edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren etkinlikler dizisiyle Filistin meselesine ışık tutulacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programlar saat 15.00’da başlayacak. Kalem ve fikirleriyle uluslararası insani krizlere dikkat çeken Yazar Peren Birsaygılı Mut, Kahramanmaraşlı okurlarıyla bir araya gelecek. Yazar Mut, özellikle Filistin topraklarında süregelen insanlık dramına odaklanacak.

Prof. Dr. Nasrallah ve Prof. Dr. Tomar, Kahramanmaraşlılara Seslenecek

Etkinlikler saat 16.00’da düzenlenecek söyleşiyle devam edecek. Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah ile Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar, Filistin meselesini tüm boyutlarıyla ele alacak. Söyleşi, Filistin’de yaşanan trajedinin tarihsel, kültürel ve edebi boyutlarını masaya yatırarak dinleyicilere farklı bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

Filistin Meselesine Dair Edebi ve Düşünsel Bir Yaklaşım

Her iki programda da işlenen ana tema, Filistin halkının uzun süredir devam eden mücadelesi ve yaşanan insanlık dramı olacak. Filistin ve Gazze’deki trajedilere edebi ve akademik bir pencereden bakmak isteyen tüm vatandaşlar bu anlamlı etkinliklere davet edildi. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu etkinlikler, şehrin kültürel ve edebi dokusunu güçlendirmekle kalmayıp, evrensel bir meseleyi anlamak ve duyarlılık geliştirmek için de önemli bir fırsat sunuyor.