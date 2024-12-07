Vali Ünlüer, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ın huzur ve güvenliği için yürütülen operasyonların sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı ve bu çalışmaların halkın huzurunu korumak adına kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Toplantıda, terörle mücadele kapsamında Kasım ayında 17 operasyon düzenlendiği, bu operasyonlarda 19 şahsa adli işlem yapıldığı, 33 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin tutuklandığı ve 13 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Vali Ünlüer, terör örgütlerine karşı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Narkotik Operasyonları: Gençliğin Geleceğini Koruma Mücadelesi

Kasım ayında gerçekleştirilen 360 narkotik operasyonunda, 375 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 22’si tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1238 gram esrar, 990 gram bonzai, 398 gram metamfetamin, 1080 adet captagon ve 1897 adet sentetik ecza yer aldı.

Organize Suçlarla Mücadelede Önemli Başarılar

Organize suçlara yönelik 3 operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 27 tabanca, 20 tüfek, 6582 mermi ve 1 balistik yelek bulunuyor.

Mali ve Ekonomik Suçlar

Mali ve ekonomik suçlara yönelik operasyonlarda 19 şahsa işlem yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda sahte belge, altın, para ve şase numarası silinmiş araçlar ele geçirildi.

Trafik Güvenliği ve Denetimler

Kasım ayında 144.181 araç denetlendi, 18.807 sürücüye ceza kesildi ve 789 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1.278 okul servisi denetlendi.

Göçmen Kaçakçılığı ve Sınır Dışı İşlemleri

Kasım ayında yapılan 18 operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, 941 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Vali Ünlüer: “Amacımız Suçun İşlenmediği Huzurlu Bir Şehir”

Vali Mükerrem Ünlüer, toplantının kapanışında şu mesajı verdi:

“Hedefimiz, huzurlu ve güvenli bir Kahramanmaraş. Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzurunu bozanlara asla göz açtırmayacaktır. Suç işleyenleri adalet önüne çıkarma kararlılığımız tamdır.”