Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin...
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde ‘Engel Bir Kusur Değildir”
Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde ‘Engel...

Aynı Hastalıktan İki Çocuğunu Kaybeden Aile, Diğer İkisini Yaşatmak İçin Çabalıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 16 ve 20 yaşlarındaki iki çocuklarını iki ay arayla kas erimesi hastalığından kaybeden aile, aynı rahatsızlıktan muzdarip 11 ve 14 yaşlarındaki oğullarını yaşatmak istiyor.

Aynı Hastalıktan İki Çocuğunu Kaybeden Aile, Diğer İkisini Yaşatmak İçin Çabalıyor

Aynı Hastalıktan İki Çocuğunu Kaybeden Aile, Diğer İkisini Yaşatmak İçin Çabalıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 16 ve 20 yaşlarındaki iki çocuklarını iki ay arayla kas erimesi hastalığından kaybeden aile, aynı rahatsızlıktan muzdarip 11 ve 14 yaşlarındaki oğullarını yaşatmak istiyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:54
banner459

Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan Ayşe-Bilal Yiğit çiftinin ilk çocukları Hilmi Yiğit 2001'de dünyaya geldi. Çiftin, ikişer yıl arayla Arif, Emircan ve Abdulkadir ismini verdikleri üç oğulları daha oldu.

Aile, en büyük çocukları Hilmi'nin 2009'da yürümekte zorlanmaya başlaması sonucu gittikleri hastanede kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla tanıştı.

Doktorların tavsiyesiyle diğer çocuklarına da test yaptıran çift, Arif dışındaki oğullarının da aynı hastalıkla mücadele ettiğini öğrendi.

Yiğit çiftinin, 2010'da dünyaya gelen beşinci çocukları Musa'da da aynı hastalık teşhis edildi.

Hastalığın pençesindeki Hilmi, Emircan, Abdulkadir ve Musa'nın yaşam şartlarını iyileştirmek için çabalayan ailenin diğer oğulları Arif, Temmuz 2016'da geçirdiği trafik kazası sonucu 13 yaşında yaşamını yitirdi.

Kas erimesiyle mücadele eden diğer çocuklarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan Ayşe ve Bilal Yiğit, bu yıl 9 Eylül'de 16 yaşındaki Emircan'ı, iki ay sonra 14 Kasım'da da 20 yaşındaki oğulları Hilmi'yi kaybetti.

Geride kalan 2 çocuklarının üzerine titreyen Yiğit ailesi, zorluklara rağmen yaşama umutla bakıyor.

- Devlet desteğiyle evde eğitim gördüler

Baba Bilal Yiğit (45), AA muhabirine, yürüme bozukluğu çeken en büyük çocuklarına kas erimesi hastalığı teşhisi konulmasının ardından yaptırdıkları testlerde biri hariç diğer çocuklarında da aynı hastalığın bulunduğunu öğrendiğinde şok yaşadığını söyledi.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Allah'a sürekli dua ettiğini anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"İmtihanımız böyleymiş, şükürler olsun. Biz, bu durumda ne yapmamız lazım, diye düşünürken çocukların hastalığı giderek ağırlaşınca yürüme zorlukları çektiklerini gördük. Çocuklarım tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Bu süreçte çok şey yaptık. Sağ olsunlar büyüklerimiz akülü araba getirdiler, çocuklara ayak oldu. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz 'eğer okula gidemiyorsan ben evde eğitim için öğretmen de gönderiyorum' diyor. Okula gidemedikleri için eve öğretmen geldi ve okuma yazmayı öğrendiler."

Kas erimesi rahatsızlığı bulunmayan tek çocuğunu ise trafik kazasında kaybettiğini hatırlatan Yiğit, elinden geldiğince çocukların her isteğini yerine getirmek için mücadele verdiğini belirtti. Yiğit, "Çocuklar bizlere Allah'ın bir emaneti, herkes bir engelli adayıdır. Bugün sağ isek yarın engelli olmayacağız, diye kaide var mı? Verirken iyi de sıkıntısı olduğu zaman mı kötü, böyle bir şey yok." diye konuştu.

Anne Ayşe Yiğit de (43) en büyük çocuğunun 3 yaşında yürümeye başladığını, 9 yaşında ise hastalık nedeniyle yürüme yetisinin gerilediğini söyledi.

Evlatlarının hepsinin 9 yaşına kadar normal birer çocuk gibi hayatlarını sürdürdüğünü aktaran Yiğit, çocuklarının sağlığına kavuşması için çok sayıda hastaneye gittiklerini ancak doktorların "yapılabilecek bir şey yok" diyerek kendilerini geri yolladığını ifade etti.

Yiğit, çocukların akülü tekerlekli sandalyelerinden evin tadilatına kadar birçok konuda devletin desteğini esirgemediğini sözlerine ekledi.

- "Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum"

Çiftin en küçük çocuğu 11 yaşındaki Musa Yiğit, 9 yaşına kadar normal çocuklar gibi sağlıklı olduğunu, sonrasında yürüme yetisini kaybetmeye başladığını ifade etti.

Anneannesiyle zaman geçirmeyi çok sevdiğini anlatan Yiğit, "Hayvanat bahçesine gitmek ve orada lemur görmek istiyorum. Anneannem hayvanat bahçesine gitmiş ve orada fotoğraf çekmiş. Hayvanat bahçesini çok merak ediyorum." dedi.

- "Rüyalarımda umreye gidiyorum"

14 yaşındaki Abdulkadir Yiğit ise gününün büyük bir kısmını annesiyle geçirdiğini, onunla tavuklara baktığını söyledi.

En büyük isteğinin umreye gitmek olduğunu belirten Abdulkadir, "Rüyalarımda evden çıkıp havalimanına, sonra da umreye gidiyoruz. Orada dualar okuyup eve dönüyoruz ve 5-6 gün sonra da ayağa kalkıyorum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Aynı Hastalıktan İki Çocuğunu Kaybeden AileDiğer İkisini Yaşatmak İçin Çabalıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damada “Pompalı Tüfek" Taktılar
Damada “Pompalı Tüfek" Taktılar
Kahramanmaraş’tan yurdun dört biryanına urmu dutu gönderiyor!
Kahramanmaraş’tan yurdun dört biryanına urmu dutu gönderiyor!
Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi!
Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi!
Kervan Pastanelerinden Anlamlı Farkındalık
Kervan Pastanelerinden Anlamlı Farkındalık
Kahramanmaraş'taki dev tesis hizmete giriyor
Kahramanmaraş'taki dev tesis hizmete giriyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber