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Haydi gençler! “Kampüs fest” sizi çağırıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 13 Ekim tarihlerinde Genç Maraş mottosuyla gerçekleştirilecek “Kampüs Fest” adlı gençlik festivalinde birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya gelecek.

Haydi gençler! “Kampüs fest” sizi çağırıyor

Haydi gençler! “Kampüs fest” sizi çağırıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 13 Ekim tarihlerinde Genç Maraş mottosuyla gerçekleştirilecek “Kampüs Fest” adlı gençlik festivalinde birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya gelecek.

05 Ekim 2022 Çarşamba 18:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlik etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Konserlerden e-spor turnuvalarına, yarışmalardan gençlik buluşmalarına kadar birçok etkinliği hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Genç Maraş mottosuyla “Kampüs Fest” adlı gençlik festivalini gençlerle buluşturuyor. 12 – 13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında Kadir Çöpdemir, Reşat Hacıahmetoğlu, Adem Metan, Deniz Satar, Zafer Şahin, Hüseyin Taha Karagöz, Muscar ve Cüneyt Polat gibi birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya gelecek.

Bengü ve Emir Can Konseri 20.00’da

Kampüs Fest gençlik festivali kapsamında 12 Ekim Çarşamba günü ünlü sanatçı Bengü, Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak. 13 Ekim Perşembe günü ise şarkıcı Emir Can İğrek, Üniversite Kampüsü’nde gerçekleştirilecek konserde sevilen parçalarını Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Her iki etkinlik de saat 20.00’da başlayacak.

Son Güncelleme: 05.10.2022 18:50
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Haydi Gençler! “Kampüs Fest” Sizi çağırıyor
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