Kahramanmaraş’ta 1000 derecede ekmek parası

Ustalar, dev ateş kazanlarında bin derecelere kadar yükselen sıcakta erittikleri ürünlerle alüminyum döküm elde ediyor. Hazırlanan dökümler dev preslerde geçirildikten sonra başta mutfak eşyaları olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesinde çalışan esnaflar hem sıcakla hem de yorucu iş gücü ile üretimlerine devam ediyor.

Kırsal kesimlerde fiyatından ötürü bakır kullanımı azalınca üreticilerde alüminyum mutfak eşyaları üzerine üretim yapmaya başladı. 15 bin kişiye istihdam sağlanan sektörü, hurdacılar ayakta tutuyor.

Teflon ve granit ürünlerin hammaddesiyle alüminyum sektörünün kentte 100 milyon dolarlık ihracat hacmi sağlıyor.

Alüminyum geri dönüşümlerinin yüzde 80’i Kahramanmaraş’ta eritildiğini kaydeden döküm ustası Mehmet Kır, "Hurdacıların topladığı malzemeleri burada eritip külçe yapıyoruz. Sonra da ekonomiye kazandırıyoruz. Eritilen ürünlerden düğüm çaydanlık baklava tepsisi tavalar gibi ürünler üretiliyor. Çok zor şartlarda tozun dumanın ateşin içerisinde 1000 derece sıcaklıkta çalışarak ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz” dedi.