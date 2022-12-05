Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...

Kahramanmaraş’ta 40 yıldır dut ağaçlarının bam teline vuruyor

Kahramanmaraşlı saz ustası Ragıp Gökdemir’in dut ağacını sanata dönüştürüyor.

Kahramanmaraş’ta 40 yıldır dut ağaçlarının bam teline vuruyor

Kahramanmaraş’ta 40 yıldır dut ağaçlarının bam teline vuruyor

Kahramanmaraşlı saz ustası Ragıp Gökdemir’in dut ağacını sanata dönüştürüyor.

05 Aralık 2022 Pazartesi 16:10

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğan 57 yaşındaki Ragıp Gökdemir, tam 40 yıldır saz yapımı ve çalmayla gönüllere dokunuyor.

Saz merakı, hemşerisi Mahzuni Şerif’in bir gün kendilerine misafir olmasıyla başlar. Ve o gündür bu gündür hem saz yapar, hem de çalar. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştiren Gökdemir’in merdiven altında başlayıp profesyonelliğe uzanan saz hikayesi şöyle:

Dut ağacı ustanın elinde bağlamaya dönüşürken, duygular ise perdeye aktarılıyor. 1980 yılında 15 metre karelik dükkanda ilkel şartlarda saz yapımına başlayan 55 yaşındaki Afşinli Ragıp Gökdemir, dut ağacından bugüne kadar yüzlerce bağlama yaptı. 15 metrekarelik dükkan dev atölyeye dönüştü.Bugün o atölyeden binlerce saz, meraklılarıyla buluşturuldu.

Bağlama yapımı ve müziğe olan merakı, hemşehrisi Mahsuni Şerif’in bir gün evlerinde misafir olmasıyla başlar. Daha sonra bunu ince ince araştırmalar ve sazın nasıl yapıldığının hikayesinin araştırılması başlar.

Saz yapmak ve çalıp öğrenci yetiştirmenin hayatının vaz geçilmezlerinden olduğunu söyleyen Ragıp Usta “İnsan severek yaptığı zaman da acaba nasıl yaparsam bunun daha güzelini elde ederim diye bunun çabasına, uğraşına giriyor. Böylelikle biz bu mesleğe atıldık, oyma işinden tut, yaprak saz, işte ne bileyim elektro sazdır, sedeflisidir, normalidir, polyesteridir, verniği nasıl yapılır, nasıl edilir diye ince ince araştırarak yapmaya uğraştık. Yaptığımızı da düşünüyoruz kendimizce; karınca, kararınca” dedi.

Müziğin vazgeçilmez enstrümanlarından saz yapımında usta olan Gökdemir, çalma teknikleri ve öğrenci yetiştirme de mahir. Birçok ünlü sanatçının arkasında saz çalan Ragıp usta, 40 yıldır binlerce saz yaptı, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bağlama yapmayı ve çalmayı kendi çabasıyla öğrenen ustanın tek hedefi bağlamanın gelecek nesiller tarafından da tanınması ve yaşatılması.

Sazın tını (ses)daha iyi olsun diye dut ağacından oyarak yaptığı tekneleri en az 2-3 yıl kurumaya alan usta, sazın tamamlanma evresini 3 yılda sonlandırıyor. Atölyesinde sürekli kurumaya bıraktığı teknelerin yanında yapıma hazır teknelere can katıyor. Saz yapımının bütün aşamaları onun elinde adeta sanata dönüşüyor. Kucağında çocuk gibi beleyerek dokuduğu, zımparasını ve verniğini sevgiyle yaptığı sazlar, alıcıları tarafından büyük beğeni alıyor. Yaprak sazdan elektro saza varıncaya kadar bağlama türünün hepsini yapmakta olan ustanın atölyesinde duygular perdelere dökülüyor.

Ragıp Gökdemir, mesleği hakkında şunları söyledi; “Evimin merdivenlerinde bağlama teknesi oyarak sürekli saz yaptım. Çocukluğumuzdan beri bağlama ve müziğe karşı duyduğumuz hisler var. Bu bizim için vaz geçilmez duygu. Her türlü bağlama imalatı ve tamiratı yapıyoruz. Diğer enstrümanların bakımını da yapıyoruz. Bir de değerli kalfam var, yetiştirdiğim. Ergün Topaloğlu var. Usta oldu artık, beni de geçti. Şimdi onunla birlikte devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 40 Yıldır Dut Ağaçlarının Bam Teline Vuruyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta ‘çeçen’ kadınların ekmek mücadelesi
Kahramanmaraş’ta ‘çeçen’ kadınların ekmek mücadelesi
Haydi gençler! “Kampüs fest” sizi çağırıyor
Haydi gençler! “Kampüs fest” sizi çağırıyor
Kahramanmaraş’ta ciğer dürümüyle başlayan aşk kelle-paçayla mutlu sona ulaştı!
Kahramanmaraş’ta ciğer dürümüyle başlayan aşk kelle-paçayla mutlu sona ulaştı!
Öğrenci Affıyla Üniversiteye Dönen Huzurevi Sakini İstanbul'un Yolunu Tuttu
Öğrenci Affıyla Üniversiteye Dönen Huzurevi Sakini İstanbul'un Yolunu Tuttu
Kahramanmaraş’ta hayata tek kolla sarılan ailenin yardım çığlığı
Kahramanmaraş’ta hayata tek kolla sarılan ailenin yardım çığlığı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber