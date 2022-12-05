Kahramanmaraş’ta 40 yıldır dut ağaçlarının bam teline vuruyor

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğan 57 yaşındaki Ragıp Gökdemir, tam 40 yıldır saz yapımı ve çalmayla gönüllere dokunuyor.

Saz merakı, hemşerisi Mahzuni Şerif’in bir gün kendilerine misafir olmasıyla başlar. Ve o gündür bu gündür hem saz yapar, hem de çalar. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştiren Gökdemir’in merdiven altında başlayıp profesyonelliğe uzanan saz hikayesi şöyle:

Dut ağacı ustanın elinde bağlamaya dönüşürken, duygular ise perdeye aktarılıyor. 1980 yılında 15 metre karelik dükkanda ilkel şartlarda saz yapımına başlayan 55 yaşındaki Afşinli Ragıp Gökdemir, dut ağacından bugüne kadar yüzlerce bağlama yaptı. 15 metrekarelik dükkan dev atölyeye dönüştü.Bugün o atölyeden binlerce saz, meraklılarıyla buluşturuldu.

Bağlama yapımı ve müziğe olan merakı, hemşehrisi Mahsuni Şerif’in bir gün evlerinde misafir olmasıyla başlar. Daha sonra bunu ince ince araştırmalar ve sazın nasıl yapıldığının hikayesinin araştırılması başlar.

Saz yapmak ve çalıp öğrenci yetiştirmenin hayatının vaz geçilmezlerinden olduğunu söyleyen Ragıp Usta “İnsan severek yaptığı zaman da acaba nasıl yaparsam bunun daha güzelini elde ederim diye bunun çabasına, uğraşına giriyor. Böylelikle biz bu mesleğe atıldık, oyma işinden tut, yaprak saz, işte ne bileyim elektro sazdır, sedeflisidir, normalidir, polyesteridir, verniği nasıl yapılır, nasıl edilir diye ince ince araştırarak yapmaya uğraştık. Yaptığımızı da düşünüyoruz kendimizce; karınca, kararınca” dedi.

Müziğin vazgeçilmez enstrümanlarından saz yapımında usta olan Gökdemir, çalma teknikleri ve öğrenci yetiştirme de mahir. Birçok ünlü sanatçının arkasında saz çalan Ragıp usta, 40 yıldır binlerce saz yaptı, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bağlama yapmayı ve çalmayı kendi çabasıyla öğrenen ustanın tek hedefi bağlamanın gelecek nesiller tarafından da tanınması ve yaşatılması.

Sazın tını (ses)daha iyi olsun diye dut ağacından oyarak yaptığı tekneleri en az 2-3 yıl kurumaya alan usta, sazın tamamlanma evresini 3 yılda sonlandırıyor. Atölyesinde sürekli kurumaya bıraktığı teknelerin yanında yapıma hazır teknelere can katıyor. Saz yapımının bütün aşamaları onun elinde adeta sanata dönüşüyor. Kucağında çocuk gibi beleyerek dokuduğu, zımparasını ve verniğini sevgiyle yaptığı sazlar, alıcıları tarafından büyük beğeni alıyor. Yaprak sazdan elektro saza varıncaya kadar bağlama türünün hepsini yapmakta olan ustanın atölyesinde duygular perdelere dökülüyor.

Ragıp Gökdemir, mesleği hakkında şunları söyledi; “Evimin merdivenlerinde bağlama teknesi oyarak sürekli saz yaptım. Çocukluğumuzdan beri bağlama ve müziğe karşı duyduğumuz hisler var. Bu bizim için vaz geçilmez duygu. Her türlü bağlama imalatı ve tamiratı yapıyoruz. Diğer enstrümanların bakımını da yapıyoruz. Bir de değerli kalfam var, yetiştirdiğim. Ergün Topaloğlu var. Usta oldu artık, beni de geçti. Şimdi onunla birlikte devam edeceğiz.”