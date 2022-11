Kahramanmaraş’ta ‘çeçen’ kadınların ekmek mücadelesi

Geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılık olan mahallede bulunan 12 ekmek fırınında çalışan kadınlar, bölgenin ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Fırınlarda hazırlanan ekmeklerin tanesi 4 liradan satışa sunulurken, yaz mevsiminde artan nüfus ve ilçeler arası yolculuk yapan vatandaşlar ilk tercihi arasında yer alıyor.

Çökelekli, patatesli, peynirli, yumurtalı, yağlı, baskılı ve normal pide gibi çeşitli ekmek türleri üreten kadınlar, üçüncü kuşak fırın işletmecisi olarak görevlerini gelecek nesillere aktarıyor.

Çeçen ekmeği üreticisi Yazgülü Erdoğan, “Fırın çalıştırıyorum. Bu kendi kültürümüz, Çeçenistan, Kafkasya’dan gelme atalarımız dedelerimiz. Onlardan miras akalan kültürü devam ettiriyoruz. İşimi de çok seviyorum, 5 çocuk annesiyim. Eşim yardımcı oluyor, çocuklarım okul bitiminde gelip yardımcı oluyor. İyiyiz, mutluyuz, kendi kültürümüzü yürüttüğümüz için daha mutluyuz. Buna sevgimizi katıyoruz, her şey elimizden geçiyor. Yani hiç teknoloji yok bizde. Tahta teknemiz, tahtada yuvarlamamız, fırınımız toprak. Yani her şey elden geçiyor, kendimize has bir şey” dedi.

12 yıldır fırın işleten Rahime Cura ise, “Bu fırını işletiyorum, Çardak fırını. Çardak ekmeği çıkartıyoruz. 11 yıldır yapıyorum bu işi. Geçim kaynağımız. Çeçenlere ait bir ekmek. Ya erkekler istemedikleri için kadınlar yapıyor. Burada erkekler bahçe işleriyle uğraşırlar, biz de bu işle uğraşıyoruz. Çok zevkli, ben çok seviyorum. Sabah altıda geliyorum, akşam 8 civarı gidiyorum” diye konuştu.