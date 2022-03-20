Kahramanmaraş’ta sevgi engelleri aştı

Bir süre sosyal medya üzerinden arkadaşlıklarını devam ettiren, daha sonra ailelerinin desteği ile nişanlanan ve tanıştıktan 9 ay sonra evlilik kararı alan çift, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden kendilerini evlendirmelerini talep etti. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, ücretsiz olarak Belediyeye ait salonu engelli çifte tahsis etti.

Hazırlıklarını tamamlayan Sadiye ve Zafer Tüten çifti, havai fişek ve alkışlarla düğün salona gelerek, damat geline önce altın kolye taktı, sonra da beraber oynadılar. Ortopedik engelli çifte, görme engelli mahalli sanatçı sazıyla eşlik etti. Damadın Samsun’da ikamet eden akrabaları da Samsun yazılı tişörtleriyle bu mutlu günlerinde gelin ve damadı yalnız bırakmadı. Sevginin engel tanımadığı gecede dünya evine giren Tüten çiftinin en büyük hayali gerçek oldu.

Mutluluklarını SHA muhabirine anlatan Sadiye Dokuyucu, “Engelim çocuk felci sonucu engelli kaldım. Eşimle bir tanıdık aracılığıyla görüştük, tanıştık. Çok da mutluyuz. Allah devamını getirsin. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ENGEL SEVGİYİ ÖLDÜRMEZ”

Damat Zafer Tüten ise, “Bir adım attık, birbirimizle mutlu huzurlu devam edeceğiz. Artı engel hiçbir şey tanımıyor. Engelliyiz. Engel sevgiyi öldürmez. Evlenmeye mani olmaz. Bizim duamız kabul oldu. Birbirimizle tanıştık. Görüştük anlaştık ve bugüne geldik” diye konuştu.