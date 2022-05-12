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Motosiklet kazasında 60 kemiği kırılan sürücüden uyarı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Mayıs Trafik Haftası’ dolayısıyla trafik kazasında 60 kemiği kırılan motosiklet sürücüsünü ziyaret etti.

Motosiklet kazasında 60 kemiği kırılan sürücüden uyarı

Motosiklet kazasında 60 kemiği kırılan sürücüden uyarı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Mayıs Trafik Haftası’ dolayısıyla trafik kazasında 60 kemiği kırılan motosiklet sürücüsünü ziyaret etti.

12 Mayıs 2022 Perşembe 15:43
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2019 yılında geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve yoğun tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan Tahir Kar, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Levent Özbek ve ekibinin ziyareti sırasında yaşadıklarını anlattı.

Onikişubat ilçesine Boğaziçi Mahallesinde yaşayan Tahir Kart ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini yineleyen İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Levent Özbek, “Jandarma trafik olarak bugün sizleri ziyaret etmek istedik. 2 yıl önce geçirdiğiniz trafik kazası geçirmiştiniz. Trafik haftası nedeniyle sizleri tekrar ziyaret etmek istedik. Geçmiş olsun tekrar” dedi.

“TRAFİK CEZASI YEMEYELİM DİYE BASİT BİR KASK YERİNE CANINI KURTARACAK EKİPMAN OLMASI LAZIM”

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tahir Kart ise, “İyi bir kask ve kıyafet alıp daha sonra motosiklet kullanmak daha mantıklı. Çünkü bir defa işe yarıyor, bir defa kullanılıyor hayatınızı kurtarıyor. Ben olaydan öncede olaydan sonrada her zaman bütün ekipmanlarla motosiklet kullanırım. Ama 2 yıl önce sabah işe giderken tali yoldan gelen bir araç geçiş üstünlüğüne uymaması nedeniyle kaza meydana geldi. Çok ani oldu zaten, ben aracı fark etmedim. Eğer üzerimde o ekipmanlar olmasaydı, bugün belki hayatta olmayacaktık. 60’a yakın vücudumda kemik kırıldı.

19 gün koma, 1,5 ay yoğun bakım, ardından 1,5 yıl Ankara GATA’da tedavi gördüm. 7-8 ay hiç ayağa kalkamadım. Çok zorlu bir süreç atlattık. Bedenimde kalıcı hasar oluştu. Tedavi sürecim halen devam ediyor. Ömür boyu da devam edecek gibi birçok şeyden mahrum kaldım. Rutin hayatta fark edemediğim günlük aktivitenin ne kadar zor olduğunu, başkasına muhtaç olduğunu fark ettim. Başta eşim olmak üzere çocuklarımda dahi yardım alarak hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Bu benim hayatımı zorlaştırıyor. Trafik kurallarına siz dikkat etseniz bile bir başkası dikkat edemiyor. Taksirle bile olsa başınıza böyle şeyler gelebiliyor. Kask çok önemli. Trafik cezası yemeyelim diye basit bir kask yerine canını kurtaracak ekipman olması lazım. Kısa mesafede olsa da kıyafet, kask ve hız limitlerine mutlaka uyalım” diye konuştu.

Tahir Kart’ın eşi Sevgi Kart’da, “Ben dersteydim kaza anında. Eşimin iş arkadaşları geldi okula şehit olduğunu düşündüm. Beni hastaneye götürdüler. Ben orada olayın ciddiyetini bilmiyordum. 8 saat süren ameliyat sonrası eşimin tüm bedeni alçı içindeydi. Ben o an yıkıldım. Herkesin bir ailesi, çoluğu çocuğu var. İnsanlar trafiğe çıktıklarında eşlerini, çocuklarını, annelerini, babalarını düşünerek hareket ederlerse sanırım bu sıkıntı ortadan kalkar. Kurallara uyarak hareket ederlerse yeterlidir” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.05.2022 17:43
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Motosiklet Kazasında 60 Kemiği Kırılan Sürücüden Uyarı
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