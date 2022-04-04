Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı

Sahipsiz Köpeklere Bahçesini Açtı

Yozgat'ta emekli gurbetçi 75 yaşındaki Melek Ekici, evinin bahçesinde sahipsiz köpekleri besliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sahipsiz Köpeklere Bahçesini Açtı

Sahipsiz Köpeklere Bahçesini Açtı

Yozgat'ta emekli gurbetçi 75 yaşındaki Melek Ekici, evinin bahçesinde sahipsiz köpekleri besliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 15:16
banner459

Yerköy ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Ekici, annesinden miras kalan evinin 2 dönümlük bahçesini sahipsiz köpeklere tahsis etti.

Kızının desteğiyle bahçenin etrafını duvarla çevirttiren Ekici, kısa süreli yurt dışı çıkışlarının dışında zamanının çoğunu hayvanlarla geçiriyor.

Yıllardır emekli maaşının önemli bölümünü "can dostları" için harcayan Ekici, bakıma muhtaç olanları veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Evinin bahçesinde sahiplendiği 9 köpeğe bakan Ekici, zaman zaman diğer sahipsiz köpekleri de besliyor.

Melek Ekici, AA muhabirine, 1967'den beri Almanya'da çalıştığını ve 2012'de emekli olduğunu söyledi.

Eşini 2010'da kaybettiğini, iki çocuğunun halen Almanya'da yaşadığını ve emekli olduktan sonra ilçeye daha sık gidip gelmeye başladığını anlatan Ekici, 2021'den itibaren Yerköy'e yerleştiğini belirtti.

Ekici, 2016'de ilçeye geldiğinde "Tıktık" ismini verdiği bir köpek ve yavrusunun yanına gelerek yardım ister gibi başını yere eğmesinin ardından sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya karar verdiğini anlatarak, "Ameliyat ettirecektim, veteriner hekim hamile olduğunu söyledi. Ben de yurt dışına gidecektim, bu hayvana bakacak bir komşu buldum, bütün masraflarını karşıladım ve 9 yavrusu oldu." dedi.

Melek Ekici, sahiplendiği köpek ve bir yavrusuna halen baktığını, yavruların bir kısmının hayatını kaybettiğini, bazılarını da sahiplendirdiğini anlattı.

Kısa süreli yurt dışı seyahatlerinin dışında bütün zamanını, sonradan sahip çıktığı hayvanlarla birlikte 9 köpeğin bakım ve beslenmesiyle geçirdiğini dile getiren Ekici, "Köpeklerin yemeklerini, suyunu veriyorum, elimden geldiğince bakımlarını yapıyorum. Bazen sokaktan sahipsiz köpekler de geliyor onları da besliyorum. Emekliliğimi bunlarla ilgilenerek geçiriyorum. Hayvanlar burada çok rahatlar." diye konuştu.

"Emekli maaşımı bunlara harcıyorum"

Ekici, hayvanları çok sevdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hayvanları bırakamıyorum. Köpeklere bakmak beni mutlu ediyor. Ben bıraksam kim bunların karnını doyuracak? Komşulardan da rica ediyorum onlar da sahip çıksınlar, bunların kimseleri yok, sahibi sadece ben olmayayım, hepimiz sahibi olalım. Emekli maaşımı bunlara harcıyorum, beraber geçiniyoruz. Sabah ekmek veriyorum, akşamları kemiklerden çorba, sebze, etli çorba yapıyorum, kuru mama ve yaş mama koyarak hepsine bölüştürüyorum."

Barınağa götürdüğü bazı köpeklerin geri geldiğini belirten Ekici, hayvanların kendini ve evi çok benimsediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Sahipsiz Köpeklere Bahçesini Açtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KASİAD hatıra ormanı projesi’nde fidanlar toprakla buluştu
KASİAD hatıra ormanı projesi’nde fidanlar toprakla buluştu
Kahramanmaraş’ta sevgi engelleri aştı
Kahramanmaraş’ta sevgi engelleri aştı
Hobisi mesleği oldu!
Hobisi mesleği oldu!
Kahramanmaraş'ta simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
Kahramanmaraş'ta simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
Türk İmam 150'den Fazla Kişinin Müslüman Olmasına Vesile Oldu
Türk İmam 150'den Fazla Kişinin Müslüman Olmasına Vesile Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber