‘Atom Karınca’, Çağlayancerit’teki Fosseptik Çukuru Sorununa Çözüm İstedi

‘Atom Karınca’ Ali Öztunç, memleketi Kahramanmaraş’ın sorunlarına küçük büyük demeden çözüm arıyor.

Son olarak Çağlayancerit’in Başpınar mahallesindeki fosseptik çukuru sorununa çare arayan Ali Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis’e soru önergesi sundu.

“MAHALLELİ MAKAMLARA YAPILAN BAŞVURULARDAN SONUÇ ALAMADI”

Öztunç’un önergesi ve Başpınar sakinleri adına cevap beklediği sorular şu şekilde oldu:

“Kahramanmaraş Çağlayancerit Başpınar mahallesindeki fosseptik çukuru çevreye yaydığı kötü kokunun yanı sıra hayvanların buradaki suyu içmeleri hastalık yayılma riskini arttırmaktadır. Mahalle halkı bu çukurun kapatılması için gerekli makamlara yaptıkları başvurulardan sonuç alamamışlardır.”

Buna istinaden;

Kahramanmaraş Çağlayancerit ilçesi Başpınar mahallesindeki fosseptik çukuru neden kapatılmamaktadır?

Fosseptik çukurunun yaydığı kötü kokunun yanı sıra hayvanların bu suyu içmesi hastalık endişesi yaratmaktadır. Bu çukuru ne zaman kapatacaksınız?