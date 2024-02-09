Başkan adayı Çevik, “Acilen afetlerden sorumlu bakanlık kurulmalı”

Gerçekleştirdiği realist konuşmalarıyla her kesimin takdirini kazanan Başkan adayı Çevik yaptığı konuşmada iktidara seslendi. Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu ve bu yüzden her zaman depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini savunan Başkan adayı Çevik, 6 Şubat depreminde yaşanan koordinesizliği hatırlatarak şunları söyledi:" 6 Şubat 2023 bir coğrafyayı etkisi altına alan, 11 ilimizin yaşayarak yüzleştiği tüm dünyanın unutamayacağı önemli bir depremdir. “Deprem öldürmez; ihmal öldürürün" bilimsel gerçeğini bu depremde bizzat yaşayarak gördük. Bir daha böylesi felaketler ile karşı karşıya kalmamak adına , iktidarı, belediyeleri ve ilgili bütün bakanlıkları amasız, fakatsız göreve davet ediyorum. İktidarın acilen ve derhal Afetlerden Sorumlu Bakanlık oluşturmasını bekliyorum. Bu vesile ile kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."dedi.