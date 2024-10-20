Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Karaca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Karaca, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü ve yerel yönetimlerin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu vurguladı.

MUHTARLAR, MAHALLELERİN GÖZÜ VE KULAĞI

Başkan Karaca, muhtarların mahallelerde aktif rol üstlendiklerini ve halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde takip eden kişiler olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduklarını dile getirdi. Karaca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel yönetimlerin en güçlü destekçileri olan siz değerli muhtarlarımız, mahallelerimizin gözü ve kulağısınız. Halkımızın seçtiği kişiler olarak sorumluluğunuz büyük. Hep birlikte el ele vererek Türkoğlu halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

Başkan Karaca, muhtarlarla iş birliğinin her zaman süreceğini belirterek, bu sayede Türkoğlu'nun daha da ileri taşınacağını ifade etti. Muhtarların halkın beklenti ve taleplerini yönetime taşıma konusunda kritik bir rol oynadığını vurgulayan Karaca, bu iş birliğinin bölgedeki hizmet kalitesini artıracağını söyledi.

"MUHTARLIK, HİZMET MERDİVENLERİNİN İLK BASAMAĞIDIR"

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen toplantıda Başkan Karaca, Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Karaca, muhtarların kamu yönetimindeki yerinin önemine değinerek, “Muhtarlık, hizmet merdivenlerinin ilk basamağıdır,” diyerek muhtarlığın yerel hizmetlerdeki kilit rolüne dikkat çekti.

Muhtarların hem milletin hem de devletin temsilcisi olarak iki önemli görevi birden yürüttüğünü belirten Başkan Karaca, bu sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun altını çizdi. Halkın taleplerinin doğru bir şekilde iletilmesinde ve çözüm yolları bulunmasında muhtarların kritik bir noktada yer aldığını söyledi.

"MUHTARLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM"

Konuşmasının sonunda Başkan Mehmet Karaca, muhtarların toplumdaki yerini takdir ederek, şunları söyledi: “Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, başarılı görevler diliyorum.”

Başkan Karaca, Türkoğlu'nun daha yaşanabilir bir yer olması için muhtarlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve halkın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek adına iş birliğinin önemine dikkat çekti.