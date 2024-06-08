Başkan Akpınar'dan SMA Hastası Miran Ali İçin Anlamlı Destek

Başkan Akpınar, SMA hastalarının hayata tutunmaları için toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasının önemini vurguladı.

Başkan Akpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, "SMA hastası Miran Ali ve diğer tüm SMA hastası çocuklarımızın sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapmalıyız. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü ve umut doluyuz," dedi.

Kermes etkinliğinde, hayırsever vatandaşların katkılarıyla toplanan bağışlar, Miran Ali'nin tedavisi için kullanılacak. Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak SMA hastalarına yönelik farkındalığı artırmak ve destek sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.