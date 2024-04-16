Başkan Akpınar, güne belediye personeliyle hasbihal ederek başladı

Belediye personellerine hitap eden Başkan Akpınar, vatandaşa hizmet konusunda çalışmaların özverili bir şekilde yapılmasını temenni etti. Her bir belediye personelinin vekili olduğunu ifade eden Başkan Akpınar, vatandaşa hizmette 24 saat esasına göre çalışma yapacaklarını belirtti.

Vatandaşın talep ve görüşlerinin öncelikli olduğunu dile getiren Akpınar, “Vatandaşlarımız kendilerine hizmette yetkiyi bizlere verdi. Bizlerde tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde vatandaşlarımıza gece gündüz demeden hizmet edeceğiz. Bu hizmet sürecinde her bir mesai arkadaşım bizlerin vekili olarak sahada bulunacak. Dulkadiroğlu’nu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yıkılan binaları, kırılan gönülleri hep birlikte onaracağız. Her bir mesai arkadaşımız bu bilinçle çalışacak ve ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız.”