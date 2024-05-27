Başkan Görgel; “Şehir genelinde 300 personelle yeşil alanların bakımını sürdürüyoruz”

Şehirde aktif ve kullanışlı yeşil alanların sayısını artırmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla park, bahçe ve yeşil alanları yaza hazırlıyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünce rekreasyon alanlarında bakım, onarım ve peyzaj uygulamaları hummalı bir şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin gözde rekreasyon alanlarından Kuzey Park’ı ziyaret ederek alanda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Parkta vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede oluşturulan geçici çarşıda ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

YEŞİL ALANLARI DAHA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TEKRAR HİZMETE SUNACAĞIZ

İnceleme ve ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Hürriyet Mahallesi’ndeki Kuzey Park’ı ziyaret ederek Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarını yerinde inceledik. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk sahamızda toplam 6 milyon metrekare yeşil alan bulunuyor. Deprem sürecinde yeşil alanlarımız barınma ve lojistik merkezi olarak kullanıldı. Tabi bunun neticesinde yeşil alanlarımızda tahribatlar meydana geldi. Şehir genelinde 48 noktada 300 personelle yeşil alanların bakım ve onarımını sürdürüyoruz. Atatürk Parkı, Kılavuzlu ve 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde ön bakımlar yine personellerimizce yapılıyor. Millet Bahçelerindeki bina ve tesislerin onarımı noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile koordine halindeyiz. İnşallah bu alanları daha sağlıklı bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimizdeki nitelikli yeşil alanların sayısını da artıracağız” ifadelerini kullandı.