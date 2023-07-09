Başkan Güngör, ‘Şehrimizin yeni yaşam alanı, Kuzey park’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen ve Kahramanmaraş’ın ilk interaktif parkı olma özelliğine sahip Kuzey Park’ta incelemelerde bulundu.

Son rötuşların yapıldığı parkta çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Güngör, “Şehrimizde yeşil alanların fazlalığına ve her yaştan hemşehrimizin gelerek kaliteli zaman geçirebileceği mekânların varlığına çok önem veriyoruz. Kuzey Park da bu alanlardan bir tanesi. Şehrimize nefes aldıracak bir proje. Geniş konseptli yeşil alanı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı. Kahramanmaraş’ımızın ilk interaktif parkı. 1 kilometre yürüyüş yolu, 2 adet interaktif oyun grubu, 1 adet geleneksel oyun grubu ve zipline, engelli bisiklet parkuru ve kaykay pistine sahip. Bugün de bu alanda yürütülen son çalışmaları yerinde incelemek üzere bir saha ziyareti gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, yavrularımızla eğlenceli zaman geçirdik. Her yaştan hemşehrimizin parka gelerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçirdiğine şahit olduk. Bu da bizi son derece mutlu etti. Kuzey Park, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.