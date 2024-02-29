Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’na hizmetimiz artarak devam edecek”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Duraklı ve Sakarya Mahallesinde vatandaşlarla biraraya gelerek projelerini anlattı. Başkan Okay, ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, “Bu yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’na hizmetimiz artarak devam edecek”

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’na hizmetimiz artarak devam edecek”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Duraklı ve Sakarya Mahallesinde vatandaşlarla biraraya gelerek projelerini anlattı. Başkan Okay, ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, “Bu yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

29 Şubat 2024 Perşembe 11:38

Duraklı ve Sakarya mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Başkan Okay, Dulkadiroğlu’na kazandırdığı projeleri anlatarak, yeni dönem için müjdeler verdi. Özellikle alt yapının yenileneceğini ve kısa sürede cadde ve sokakların iyileştirileceğini anlatan Başkan Okay, yeni dönemde hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.


Başkan Okay, vatandaşlarla yaptığı istişaresinde şunları söyledi:
“Göreve geldiğimiz günden bu yana Dulkadiroğlu’nun gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına çok önemli çalışmalara imza attık. Ancak bugün geldiğimiz süreçte asrın felaketi ilçemize çok büyük zarar verdi. Devletimizin gücü, milletimizin sarsılmaz inancıyla bu sorunların üstesinden gelmeyi bildik. Hep birlikte asrın felaketinin izlerini silme adına bir yıldır mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha önce olduğu gibi ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay“Dulkadiroğlu’na Hizmetimiz Artarak Devam Edecek”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Kamu Arazilerini Satan Satana
Kahramanmaraş’ta Kamu Arazilerini Satan Satana
Vahit Kirişci "Kahramanmaraş'a 690 milyonluk 5 hizmet binası'nın projesi imzalandı"
Vahit Kirişci "Kahramanmaraş'a 690 milyonluk 5 hizmet binası'nın projesi imzalandı"
Başkan Mahçiçek’ten ‘Ak Kadın’lara duygu dolu veda
Başkan Mahçiçek’ten ‘Ak Kadın’lara duygu dolu veda
KMTSO Başkanı Buluntu, “Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş, 100 yılın dönüşümünü yaşayacak”
KMTSO Başkanı Buluntu, “Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş, 100 yılın dönüşümünü yaşayacak”
Kahramanmaraş emniyetinden çelik kasa uyarısı!
Kahramanmaraş emniyetinden çelik kasa uyarısı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber