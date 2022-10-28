Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Okay mesajında, Cumhuriyet’in ulu bir çınara dönüştüğüne dikkat çekerek, 100 yılın Türkiye’sinin güçlü temellere oturtulduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet’in birçok ağır bedel ödenerek kurulduğunu ifade eden Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet, milletimizi ve devletimizi güçlü bir geleceğe taşımaktadır. Tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Bu anlamda Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de teminatıdır. Bu bağlamda, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”







