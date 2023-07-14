Başkan Sarıaltun’dan MHP Lideri Bahçeli’ye Ziyaret!

Başkan Sarıaltun, ziyarette Coğrafi İşaretli Çağlayancerit Cevizi hediye etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Sarıaltun şunları kaydetti;

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz, Prof. Dr. Sn.Devlet BAHÇELİ'yi makamında ziyaret ederek, AB Coğrafi İşaret tescilli Çağlayancerit Cevizimizin görselini Sn.Genel Başkanımıza takdim ettik.

Türkiyemizin AB Coğrafi İşaret Tescilli 11. ürünü olan Çağlayancerit Cevizimizin dünyaya tanıtılmasında emekleri olan tüm kurumlarımıza, ülkemize ve ilçemize, hayırlı olsun dileklerini ileterek bizleri onurlandırdı.

Sayın Genel Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”