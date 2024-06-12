Başkan Toptaş; Konforlu Yollarla Onikişubat’ımızın Yaşam Kalitesini Artırıyoruz

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ağcalı Yolu’nu Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ne bağlayan yolda yenileme çalışmalarını gece gündüz mesai yaparak hızlı şekilde tamamladı.

15 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğundaki ömrünü tamamlamış yolda KASKİ ve diğer kurumların alt yapı çalışmalarının ardından belediye ekiplerince sıcak asfalt serimi başlatıldı.

Bu kapsamda Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi 12’inci sokakta devam eden yol yenileme ve sıcakasfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Toptaş, belediye ekiplerinin yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını yakından takip ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlar ve esnaflarla da sohbet eden Başkan Toptaş, onların da talep ve şikâyetlerini dinleyerek, çözüm üretmek adına gereken adımların atılacağını belirtti. Toptaş ayrıca, asfalt çalışmalarının yanı sıra, altyapı ve üstyapı çalışmalarının da devam edeceğini ve Onikişubat’ın her geçen gün daha da güzelleşeceğini sözlerine ekledi.

“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çabalıyoruz”

Bin 100 ton sıcak asfaltla 12’inci sokağı çok daha konforlu hale getirdiklerini söyleyen Başkan Toptaş, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizin 12’nci sokağındayız. Belediyemiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha modern bir şehir altyapısı oluşturmak adına asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bugün de buradaki yol yenileme çalışmalarını incelemek amacıyla arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Merkez mahallelerimizde ve kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın yol konforunu artırmak için çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün de sık kullanılan bir yolumuzda çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızda bir önceliklendirme sıramız var, özellikle yoğun kullanılan bölgelerden az kullanılan bölgelere kadar öncelik sırası belirledik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Aynı şekilde burada önemli konulardan bir tanesi de alt yapı çalışmalarının KASKİ ile birlikte bir koordinasyon içerisinde tamamlanması. Alt yapı çalışmalarıyla birlikte yollarımızın konforunu artıracağız. Aynı zamanda havai hatlar var, hem AKEDAŞ hem de TELEKOM’un hatlarının da yer altına alınmasıyla birlikte etap etap şehir merkezindeki bütün yollarımızın asfaltını bu dönem içerisinde gerçekleştireceğiz. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklara rağmen büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize minnettarız.Buradaki hem çalışma arkadaşlarımıza, yine bizleri anlayışla karşılayan esnaflarımıza ve hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız Hanifi Toptaş’a mahallem adına teşekkür ediyorum”

Şehit Abdullah Çavuş Mahalle Muhtarı Fatih Karaköse de Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve ekibine teşekkür ederek, “12’inci sokağımızda Ağcalı Yolu tarafından girişinde aşırı derecede bir çökme ve yer yer yolda bozulmalar olmuştu. Sağ olsun Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş bu sorunumuzu gördü ve hemen ekipleriyle çalışmalara başladı. Şuan asfalt dökülüyor ama kaldırımların da yenilenmesi sözünü verdi. Öncelikle Başkanımız Hanifi Toptaş’a ve Onikişubat Belediyesi’nin değerli çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Çok daha iyi hizmetlerin devam edeceğinden şüphemiz yok” şeklinde konuştu.