Hafta sonu yapılan seçimde Av. Mehmet Kaan Kır, Kahramanmaraş Barosu’nun yeni başkanı oldu. Tek liste gidilen seçimde Av. Kır, baro üyelerinin desteğiyle göreve geldi.
Oy verme işlemleri sabah başlayarak akşam saat 17.00’da sona erdi. Kahramanmaraş Barosu üyeleri, yoğun bir katılımla yeni başkanlarını belirledi.
Av. Mehmet Kaan Kır, görevi 3 dönem başarıyla sürdüren eski başkan Muhammet Burak Gül’den devraldı. Gül, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine getirilmişti.
Editör: MUTTALİP AKKUŞ