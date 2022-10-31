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Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın kırsal mahallelerinden Aşağımülk’ü Gaziantep il sınırına bağlayan stabilize yolu 20 bin metrekare parke ile baştan uca yeniliyor. Muhtar Eyüp Üveyik, “Ulaşım sorunumuz Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşuyor” dedi.

Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor

Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın kırsal mahallelerinden Aşağımülk’ü Gaziantep il sınırına bağlayan stabilize yolu 20 bin metrekare parke ile baştan uca yeniliyor. Muhtar Eyüp Üveyik, “Ulaşım sorunumuz Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşuyor” dedi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 17:01

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ve mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler şehir genelindeki çalışmaların yanı sıra Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinden Aşağımülk’te imalatlarını sürdürüyor. Ekipler, mahalleyi Gaziantep il sınırına bağlayan ve bölgedeki tarım alanlarına ulaşım sağlayan toprak yolu 20 bin metrekarelik parke uygulamalarıyla baştan sona yeniliyor. Mahalle sakinleri de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Ulaşım Sorunumuz Büyükşehir’le Çözüme Kavuşuyor”

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Aşağımülk Mahalle Muhtarı Eyüp Üveyik, “Mahallemizi Gaziantep il sınırına bağlayan yolumuz stabilize olduğu için ulaşımda sorun oluşturuyordu. Ayrıca bu yol mahallemizdeki tarım alanlarına da ulaşım sağlıyor. Araç geçişlerinde oluşan tozlar mahsullerimizi olumsuz etkiliyordu. Kış aylarında yağışlar sonucu bu yolumuz bataklığa dönüşüyordu ve araçlarımız mahsur kalıyordu. Durumu Hayrettin Güngör Başkanımıza ilettik ve ekipler kilit parke çalışmalarına başladı. Ulaşım sorunumuz Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

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Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
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