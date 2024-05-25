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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maraş'ta hutbe verdi!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Abdulhamid Han Camii'nde hutbe okuyup Cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maraş'ta hutbe verdi!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maraş'ta hutbe verdi!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Abdulhamid Han Camii'nde hutbe okuyup Cuma namazı kıldırdı.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:36

Abdulhamid Han Camii, Türkiye'nin dördüncü büyük camisi olma özelliğine sahip ve yaklaşık 15 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Başkan Erbaş, hutbe sırasında Filistin'de yaşanan zulme vurgu yaparak şunları dile getirdi: "Kudüs'ün ilk Fatihi Hz. Ömer'dir. Ondan sonra ise 88 yıllık Haçlı işgalini sona erdirerek Kudüs’ü özgür kılan Selahattin Eyyubi'dir. İnşallah bugünkü işgal 88 yıl sürmeyecektir."

Başkan Erbaş'ın hutbe iradesi ve Cuma namazı kılınmasının ardından Kahramanmaraş'taki diğer programlarına devam edeceği bildirildi.

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Diyanet İşleri Başkanı ErbaşMaraşta Hutbe Verdi!
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