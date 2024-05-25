Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maraş'ta hutbe verdi!

Abdulhamid Han Camii, Türkiye'nin dördüncü büyük camisi olma özelliğine sahip ve yaklaşık 15 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Başkan Erbaş, hutbe sırasında Filistin'de yaşanan zulme vurgu yaparak şunları dile getirdi: "Kudüs'ün ilk Fatihi Hz. Ömer'dir. Ondan sonra ise 88 yıllık Haçlı işgalini sona erdirerek Kudüs’ü özgür kılan Selahattin Eyyubi'dir. İnşallah bugünkü işgal 88 yıl sürmeyecektir."

Başkan Erbaş'ın hutbe iradesi ve Cuma namazı kılınmasının ardından Kahramanmaraş'taki diğer programlarına devam edeceği bildirildi.