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Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi 70017. Sokakta parke çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması

Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi 70017. Sokakta parke çalışması yaptı.

17 Nisan 2024 Çarşamba 12:41

Kırsal ve merkez mahallelerde parke yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan mahallesinde bulunan 70017. Sokakta kilit parke çalışması yaptı.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, belediyecilik hizmetlerinde aksama olmadan gece gündüz devam ettiğinin altını çizdi.

Vatandaşın talebi ve ihtiyaç duyulan alanlarda ekiplerin yoğun bir çalışma yaptığının altını çizen Başkan Akpınar, konu ile ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Daha önce de belirttiğimiz üzere ilçemizin güzelleşmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesi açısından gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin her bir köşesinde ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmaktadır. İhtiyaç duyulan alanlara hızlı bir şekilde ulaşarak çalışmaları tamamlayacağız. Turan mahallemizin 70017. Sokağında ihtiyaç olan parke çalışmasını da ekiplerimiz tamamlayarak hizmete sundu. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”

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Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması
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