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Elbistan’a 205 milyonluk yatırım!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2 bin 547 km² yüzölçümüne sahip kentin kırsalından başlamak üzere her bir noktasını kilit parkeye buluşturma hedefine adım adım yaklaştıklarını söyledi.

Elbistan’a 205 milyonluk yatırım!

Elbistan’a 205 milyonluk yatırım!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2 bin 547 km² yüzölçümüne sahip kentin kırsalından başlamak üzere her bir noktasını kilit parkeye buluşturma hedefine adım adım yaklaştıklarını söyledi.

08 Aralık 2022 Perşembe 19:19

Geçtiğimiz yıl devreye giren tesisle birlikte kilit parke üretimini de öz kaynakları ile yaptıklarını belirten Başkan Gürbüz, “170 adet futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 1 milyon 200 bin m² parke taşını vatandaşlarımızın ayaklarının altına halı gibi serdik” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kırsalla şehir merkezi arasındaki hizmet eşitliliği için göreve geldikleri ilk günden bu güne kadar kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

2021 yılını kırsala hizmet yılı olarak ilan ettiklerini anımsatan Başkan Gürbüz, “Bu programın en önemli ayağını oluşturan kilit parke çalışmalarımızla bir tarafı Sivas, diğer tarafı Malatya sınırlarında olan şehrimizde, bu zamana kadar hiç gidilmemiş mahallelerimiz bizim evimiz oldu” şeklinde konuştu.

2019-2022 yılları arasında vatandaşların hizmetine sunulan kilit parke taşının maddi değerinin 205 milyon lira olduğunu anlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hizmete aldıkları kilit parke taşı üretim tesisiyle de güçlerine güç kattığına değindi.

Kilit parkesiz mahallemiz kalmayacak

Kentin 2 bin 547 km²’lik coğrafyasında belediyenin ayak basmadığı yer bırakmama gayreti içinde olduklarının altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kilit parke yatırım programımızı 93 mahallemizi kapsayacak şekilde sürdürdük. Kendi bütçemizle hayata geçirdiğimiz kilit parke tesisimizin elimizi güçlendirmesiyle birlikte de çalışmalarımızı daha geniş bir alana yaydık. Merkezde kaldırımların yenilenmesine ağırlık vererek ihtiyaç duyulan her noktaya el uzattık. Merkez mahallelerimizin bu anlamda standartlarını yükseltirken kırsalı da göz ardı etmedik. Coğrafyası ne kadar zorlu olursa olsun merkezde ne varsa kırsalda da o olacak prensibi ile arı gibi çalıştık. Mahallelerimizi tek tek ziyaret ettik. Yerinde tespitlerle bir uçtan diğer uca kadar parke taşı ile buluşturup toz ve çamuru vatandaşlarımızın hayatlarından kalıcı olarak çıkardık” diye konuştu.

Elbistan tarihinin en büyük kilit parke çalışması yapıldı

Vatandaşların attığı her adımda Elbistan Belediyesi’nin yaşamlarına kattığı değeri hissettiğine ve şahit olduğuna işaret eden Başkan Mehmet Gürbüz, “Yere döşenen her bir taş, vatandaşımızın yaşam standardının da yükselmesi için bir adımdır. 3 yıldır bu adımlarımızı bıkmadan usanmadan atıyoruz. Önceden ‘belediye nerede’ denilen, kapısını kimsenin çalmadığı yerlerde belediyenin ayak izleri görülüyor. Vatandaşımız, yoluna, okuluna, camisine yapılana sadece taş gözüyle bakmıyor. O taşla, asfaltla ya da diğer hizmetlerle buluştuğunda bir vatandaş olarak belediyesinin kattığı değeri görüyor ve hissediyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini hatırlatan Başkan Gürbüz, “Kilit parke yatırımlarımız hız kesmeyecek. Nerede neye ihtiyaç varsa biz orada olacağız. Şehrimizi daha güzel yarınlara ulaştırabilmek adına her bir mahallesine, sokağına ve caddesine dokunarak Elbistan’daki dönüşümü sağlayacağız” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.

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Elbistan’a 205 Milyonluk Yatırım!
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