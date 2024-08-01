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Geleneksel Kahramanmaraş fuarı 9 Ağustos’ta kapılarını açıyor

20 yıl aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ederken şehri fuar coşkusu sardı.

Geleneksel Kahramanmaraş fuarı 9 Ağustos’ta kapılarını açıyor

Geleneksel Kahramanmaraş fuarı 9 Ağustos’ta kapılarını açıyor

20 yıl aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ederken şehri fuar coşkusu sardı.

01 Ağustos 2024 Perşembe 18:24

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken vatandaşların fuar heyecanı da gitgide artıyor. Kahramanmaraş’ın bir değeri olan Ağustos Fuarı’nın uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenecek olması 7’den 70’e tüm vatandaşları sevince boğuyor. Geçmiş dönemlerde düzenlenen fuara katılanlar tekrar anılarını tazeleme imkânı bulmanın mutluluğunu yaşarken, ilk kez Ağustos Fuarı’na katılacaklar ise büyük bir merakla fuarın açılacağı günü bekliyor. 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Kahramanmaraş’ımız Çiçek Açacak

Geleneksel Ağustos Fuarı’nı büyük bir heyecanla beklediğini belirten Ahmet Gürdal, “Esnafım. Geleneksel Ağustos Fuarı’na dair çok anım var. Arkadaşlarla birlikte çok fazla giderdik fuara. Günümüz fuarda geçerdi. 20 yıl aranın ardından fuarın yeniden düzenleneceğini duyduk. Anılarımız tazeleme imkânı bulacağız” dedi. Hasan Yiğit, “Çocukluk ve gençlik zamanımızda Ağustos Fuarı’na çok gittim. Şimdi yeniden düzenlenecek. Açılışını heyecanla bekliyoruz” diye konuştu. Mustafa Ateş, “Ağustos Fuarı’nın yeniden düzenleneceğini duyunca gözlerim parladı, çok heyecanlandım, gençliğimi hatırladım. Şimdi torunlarımla birlikte gideceğim fuara” dedi. Bayram Polat da, “Ağustos Fuarı şehrimizin çok önemli bir değeriydi. Çevre şehirlerden bile gelenler olurdu. Bütün Kahramanmaraş fuara koşardı. 20 yıl sonra tekrar eski anılarımızı yaşama imkânımız olacak. Fuarımız yeniden açılacak, Kahramanmaraş’ımız çiçek gibi olacak” diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.08.2024 19:46
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Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 9 Ağustos’ta Kapılarını Açıyor
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