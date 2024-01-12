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Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalara mahal vermemek için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!

Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalara mahal vermemek için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12 Ocak 2024 Cuma 14:20

Kış şartları ve kar yağışının etkili olduğu bölgelerde teyakkuza geçen, olumsuz hava şartları neticesinde meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek için 7/24 görev başında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından derhal arterlerde kar küreme çalışmalarına başladı.

Bölgede birçok mahalleye ulaşım sağlayan Sırmalı grup yolunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yoğun bir şekilde sürdürülen kar küreme çalışmalarıyla yerleşim yerleri ulaşıma açık tutuluyor.

Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle kar yağışı neticesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.

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Göksun’da Kış Şartlarıyla Mücadele Başladı!
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