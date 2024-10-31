Saat 14.00’da başlayacak programa başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

Şiir ve edebiyatın başkentinde çeşitli kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman konukları Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda; kaleme aldığı Eşimi Anlamak İstiyorum, Sorusu Olmayanın Cevabı Yoktur, Hayat Filminden Kurtarıcı Kareler ve Anne Baba Çocuk İlişkisinde Kardeş Kıskançlığı gibi eserler ve katıldığı söyleşilerle ailelerin gönlüne dokunan, kendine has anlatımıyla beğeni toplayan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Parçalanmış Ailelerde Ebeveyn Olmak - Peki Çocuklara Ne Olacak” konulu söyleşi düzenlenecek. 2 Kasım Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda Saliha Erdim; aile içi bireylerin paylaşımları, aile içerisinde yaşanan sorunlar ve parçalanmış ailelerin ebeveyni olmak gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele alacak. Saat 14.00’da başlayacak programa başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.