Hanifi Toptaş; “Mahallelerimizin sorunlarını çözümde güçlü bir irade göstereceğiz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçenin 141 mahalle muhtarıyla düzenlediği geniş katılımlı İstişare Toplantısı’nda, mahallelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Uğur ve başkan yardımcıları ile 141 mahalle muhtarının katımıyla gruplar halinde 7 gün süren toplantılar boyunca muhtarlar söz alarak mahallelerindeki sorunları ve ihtiyaçları dile getirdi.

En çok gündeme gelen konular arasında altyapı sorunları, yol yapım ve onarım ihtiyaçları, park ve yeşil alan eksiklikleri, su ve kanalizasyon problemleri ile sosyal tesis talepleri yer aldı.

Başkan Toptaş, muhtarların aktardığı her konuyu dikkatle dinleyerek not aldı ve ilgili birimlere iletilmesi için talimat verdi.

Toplantıda ayrıca mahallelerin gelişimine katkı sağlayacak projeler de konuşuldu. Başkan Toptaş, belediye olarak öncelikli hedeflerinin mahallelerin yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirterek, “Sizler mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesi konumundasınız. Bu nedenle sizlerle bir araya gelerek, mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit etmek ve bu sorunlara en uygun çözümleri üretmek bizim için son derece önemli. Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları ve talepleri var. Bu ihtiyaçları karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olarak, mahallelerimizin gelişimini birlikte sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş, toplantıda ayrıca Onikişubat Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında da bilgi verdi. Yeni yol yapım projeleri, altyapı iyileştirmeleri, spor ve sosyal tesislerin inşası, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılması gibi çeşitli alanlarda yapılacak yatırımların mahallelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirileceğini belirtti.

Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, Onikişubat ilçesinin daha modern ve yaşanabilir bir hale geleceğinin altını çizdi.

“Sorunların çözümünde hep birlikte bir irade göstereceğiz”

Başkan Toptaş, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, “Muhtarlarımızla istişare toplantıları düzenleyelim düşüncesiyle Onikişubat ilçemizdeki tüm mahallelerimizi bölge bölge ayırarak her gün yaklaşık yirmi civarındaki muhtarlarımızla bir araya geldik. Hem Büyükşehir Belediyemize bağlı arkadaşlarımız hem de Onikişubat Belediyemizdeki birimlerle birlikte istişare toplantıları gerçekleştirdik. Bugün de son toplantımızı yaptık. 141 mahallemizin 141’iyle alakalı da tüm muhtarlarımızın ihtiyaç ve taleplerini masaya yatırdık. Bunları değerlendirdik. Tabi toplantılarımız genel itibariyle de çok verimli geçti. Hem merkez hem kırsal mahallelerimizde muhtarlarımızın kendi mahalleleriyle alakalı sorunlarını masaya yatırdık ve sorunun çözülmesi noktasındaki tüm muhataplarımızı da yine aynı şekilde aynı masada buluşturduk. İnşallah bu toplantılarımızı periyodik olarak da yapmaya devam edeceğiz ve tabii ki bu sorunların, bu taleplerinde takip edilmesi noktasında da hep birlikte bir irade göstereceğiz. Ben tabii özellikle bu toplantıların oluşturulmasında emeği geçen hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel beyefendiye hem ilçe başkanımız Mücahit Kara beyefendiye ve tüm toplantılarımıza iştirak eden tüm muhtarlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönem içerisinde Onikişubat ilçemizde, tüm mahallelerimizin, hem merkezde, hem kırsaldaki tüm sorunlarını bir bir, hep birlikte, hep beraber çözeceğimizi de buradan belirtmek istiyorum.”

“Muhtarlarımızla istişare ederek Onikişubat ilçemizin fotoğrafını çektik”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da toplantıların oldukça verimli geçtiğini ve ilçenin fotoğrafını çektiklerini söyledi. Kara, “Biz Onikişubat ilçemizin aslında bir fotoğrafını çekmiş olduk. Ev sahipliği için Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. O da ilgili Genel Sekreter Yardımcısı, daire başkanları, müdürler ve KASKİ'nin yetkilileri olmak üzere toplantımızda bulunup başkanımızın ifade ettiği gibi hemen hemen bütün mahallelerimizin muhtarlarından mahallelerin eksikleri nelerdir, neler yapılması lazım, yeni doğan ihtiyaçlar neler diye konuştuk. Bütün bunların hepsini tek tek istişare ettiğimiz bir süreç oldu. Tabii bizler seçim öncesinde de önceki dönemde de başkanlarımızla birlikte saha çalışmalarında bulunduk. Onlarla birlikte mahalleleri gezdik. Ama bugün bütün yetkililerle birlikte, yani mahallelerimize hizmet edecek bütün kurumlarla birlikte aynı masada bu işleri konuşmuş olduk. Bizler de teşkilat olarak tabii bizim üstümüze de düşen, bizimle alakalı yapacağımız ne işler varsa bunları takip etmek üzere biz de bunların notlarını aldık. İnşallah muhtarlarımızla ve ilgili kurumlarla birlikte bunların takibini yapacağız. Gerçekten çok çok verimli oldu” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları, Başkan Toptaş’a düzenlenen istişare toplantısı için teşekkür ederek, böyle bir toplantının sorunların çözümünde çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Muhtarlar, belediye ile sürekli iş birliği içinde çalışarak mahallelerinin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.