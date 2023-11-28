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İrfan Karatutlu, ‘Uygun olmayan alan baştan sona yalan’

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, depremde en çok hasar alan illerden bir tanesi olan Kahramanmaraş'ı için iktidarın yeterince çalışmadığı ifade ederek yetkililere seslendi.

İrfan Karatutlu, ‘Uygun olmayan alan baştan sona yalan’

İrfan Karatutlu, ‘Uygun olmayan alan baştan sona yalan’

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, depremde en çok hasar alan illerden bir tanesi olan Kahramanmaraş'ı için iktidarın yeterince çalışmadığı ifade ederek yetkililere seslendi.

28 Kasım 2023 Salı 18:48

Özverili çalışmalarıyla hemşehrilerinin takdirini kazanan İrfan Karatutlu, depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen iktidarın Kahramanmaraş'ın çözülmesi gereken sorunlarına karşı yetersiz kaldığını belirtti.

Karatutlu açıklamasında halk ve iktidar arasında büyük bir iletişimsizlik yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:"

Depremin üzerinden 9 ay geçti. Tüm deprem bölgesinde olmak üzere özellikle Kahramanmaraş’ta deprem sorunlarının çözülmesi konusunda büyük bir koordinasyon ve iletişim eksikliği vardır. Özellikle orta hasarlı binaların durumu ve yerinde dönüşüm konusunda büyük bir belirsizlik var. Kurumlar, yerel yöneticiler her sorunda topu başka bir kurum ya da yöneticiye atıyor. Şehri temsil eden iktidarın milletvekilleri bu acılı günlerde, halk başını sokacak ev bulamazken teras açılışına ya da giyim mağazası açılışı kurdelesini kesmekle meşguller. Kışın yaklaştığı şu günlerde depremin ciddiyetini ve durumun ızdırabını anlayaman bir yönetimle basbaşayız. Madem rapor sonuçları tam doğru değil neden yıkım ya da sağlamdır raporu verdiniz? Madem uygun olmayan alan vardı neden bina ruhsatı verdiniz? “Uygun olmayan alan, baştan sona yalan” Geç de olsa sabırlar taşma noktasında. Çevre şehircilik Bakanı Özhaseki Kahramanmaraş’ta istifaya çağırılıyor.Hemde kadınlar, anneler tarafından."dedi.

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İrfan Karatutlu‘Uygun Olmayan Alan Baştan Sona Yalan’
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