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KADEM, Kahramanmaraş’ta Aşure İkram Etti

Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, Kahramanmaraş Baykar Konteyner Kentt’e ‘Gönüllerimiz Bir’ diyerek depremzedelere, birlik ve beraberliği simgeleyen aşure ikramında bulundu.

KADEM, Kahramanmaraş’ta Aşure İkram Etti

KADEM, Kahramanmaraş’ta Aşure İkram Etti

Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, Kahramanmaraş Baykar Konteyner Kentt’e ‘Gönüllerimiz Bir’ diyerek depremzedelere, birlik ve beraberliği simgeleyen aşure ikramında bulundu.

27 Temmuz 2023 Perşembe 14:21

Depremin ilk gününden bu yana bölge halkının yaralarını sarmak ve depremden etkilenen kadınlara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen KADEM, bu kez aşure ikram etti.

KADEM ekibi bir kap aşureyle kardeşliği ifade etmek üzere, konteyner kentte yaşayan kadınlarla birlikte Muharrem Ayı’nı karşıladı. KADEM’in kurduğu Kadın Destek Merkezleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki kadınlara ilk günlerden bu yana psiko-sosyal destek faaliyetleri sürdürüyor. ‘Gönüllerimiz Bir’ projesi kapsamında Kadın Destek Merkezi bünyesinde, depremden etkilenen kadınlara yönelik ‘Bir Kap Aşure, Bir Ömür Kardeşlik’ etkinliği yapıldı. Bir yandan kadınların rehabilitasyon süreçlerine uzman ve psikologlar vasıtasıyla destek verirken diğer yandan çeşitli atölye ve eğitimler ile normalleşme süreçlerine katkı sunan KADEM, kadın destek merkezleri ile şimdiye kadar 4 binden fazla kadına ulaştı.

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Kahramanmaraş’ta Aşure İkram EttiKADEM
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