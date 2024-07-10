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Kahramanmaraş milletvekilleri deprem sonrası kalkınma ve yeniden yapılanma çalışmalarını anlattı!

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, il başkanı ve büyükşehir belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TBMM’deki basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Kahramanmaraş milletvekilleri deprem sonrası kalkınma ve yeniden yapılanma çalışmalarını anlattı!

Kahramanmaraş milletvekilleri deprem sonrası kalkınma ve yeniden yapılanma çalışmalarını anlattı!

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, il başkanı ve büyükşehir belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TBMM’deki basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:46

Depremde hayatını kaybedenler anılırken, geride kalan 17 ayda yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler paylaşıldı.

En'lerin Depremleri: 6 Şubat

Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğündeki depremler, dünya tarihinde karada yaşanan en şiddetli ve en sığ depremler arasında yer aldı. 300 km'lik fay kırığı oluşturan bu depremler, 8.6 km ve 7.0 km derinliklerinde meydana geldi.

Depremde Kaybettiklerimiz ve Yapılan Çalışmalar

Depremin ardından birçok insanımızı, konutumuzu, iş yerimizi ve kamu hizmet binalarımızı kaybettik. Ancak inancımız, milletimiz ve liderimizle ayakta kalmayı başardık. Depremin ilk anından itibaren büyük bir dayanışma gösteren devlet ve millet, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde harekete geçti. Bakanlıklar, kamu kurumları, özel sektör ve STK'lar, yurtiçinden ve yurtdışından gelen yardımlarla seferber oldu.

Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Nokta

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta birçok alanda yeniden yapılanma çalışmaları hızla devam ediyor. Kalıcı konut ve köy evleri projeleri kapsamında toplamda 17.592 adet konut inşa edildi. Sağlık tesisleri, eğitim binaları, ulaştırma ve altyapı projeleri ile şehir yeniden ayağa kaldırılıyor.

Sağlık Tesisleri: Depremden önce 1.939 yatak kapasitesine sahip olan sağlık tesisleri, deprem sonrası 1.396'ya düştü. Ancak, Ferhuş Hastanesi, Kahramanmaraş ADH ve diğer sağlık tesisleri ile birlikte kapasite 2.326 yatak artırıldı.

Eğitim: 2023 ve 2024 yıllarında tamamlanan projelerle 320 derslik yapıldı. 2024 yatırım programı kapsamında 1.838 derslik, 5 pansiyon, 6 atölye ve 2 spor salonu yapımı planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji: Kahramanmaraş, cazibe merkezi programı kapsamında yer alıyor. Sanayi elektriği tüketiminde Türkiye'de 11. sırada olan il, iplik üretiminin %35'ini karşılıyor. Ayrıca, Türkiye'deki tekstil istihdamının %10'unu sağlıyor.

Cumhurbaşkanımızın Destekleri ve Yeni Projeler

Cumhurbaşkanımızın 6 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette, şehir için bir yol haritası belirlendi. TUSAŞ'ın İskan ve İstihdam projesi kapsamında Türkoğlu ilçesinde uçak yapısalları üreten tesis kuruldu ve üretime başlandı. Ayrıca, Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ ve savunma sanayi şirketi kurulması için adımlar atıldı.

Gelecek Planları ve Teşekkürler

Kahramanmaraşlı yerel siyasiler, birlik ve beraberlik içinde çalışarak şehrin yeniden inşası için çaba gösteriyor. Yeni görev alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un şehre yaptıkları ziyaretler ve incelemelerle, deprem sonrası iyileştirme çalışmalarına hız verildi.

Toplantının sonunda, tüm basın mensupları ve vatandaşlar yapılan çalışmaları yerinde görmek ve şehre davet edildi. Yapılanları yerinde görmek için şehre gelmeleri konusunda davet edilen basın mensuplarına teşekkür edildi.

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Kahramanmaraş Milletvekilleri Deprem Sonrası Kalkınma Ve Yeniden Yapılanma çalışmalarını Anlattı!
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