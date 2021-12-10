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Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Kahraman “47 adet yeni anaokulu yapacağız”

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Millî Eğitim Bakanlığı'nın nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürdüğünü belirterek bu kapsamda Kahramanmaraş'ta 47 adet yeni anaokulu yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Kahraman “47 adet yeni anaokulu yapacağız”

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Kahraman “47 adet yeni anaokulu yapacağız”

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Millî Eğitim Bakanlığı'nın nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürdüğünü belirterek bu kapsamda Kahramanmaraş'ta 47 adet yeni anaokulu yapılacağını açıkladı.

10 Aralık 2021 Cuma 12:46
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Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı’nda erken çocukluk eğitiminde 5 yaşındaki çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefinin belirlenmiş olduğunu kaydeden İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığımız okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamayı öncelikli hedefleri arasına almış, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürmüştür. 5 yaş grubunda okullaşma oranının %100’e ulaştırılması hedeflenmektedir. Geçtiğimiz hafta 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası’nda da 5 yaşındaki çocuklarımızın okullaşma oranının %100’e ulaştırılması için fizîkî, beşerî ve mâlî imkânların artırılması tavsiye edilmiştir. Söz konusu hedeflere ulaşmak için de Bakanlığımızca ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ başlatılmıştır. Bu proje kapsamında ülkemiz genelinde 3 bin yeni anaokulu, 138 yeni özel eğitim anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı açılması planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

34 ADET YENİ ANASINIFI, 19 ADET YENİ DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILDI

Söz konusu proje ile ilgili ilimizde çalışmaların başlatıldığını ifade eden İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu kapsamda ilimiz genelinde 47 adet yeni anaokulumuz yapılacaktır. Mevcut olan toplam 117 anasınıfımızı da iyileştireceğiz. Yine bunun dışında ihtiyaç duyulan ve dersliği olan tüm okullarımızda anasınıfı açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar okullarımız bünyesinde an itibariyle 34 adet yeni anasınıfı, 19 adet yeni destek eğitim odası açılmıştır.” diye konuştu.

İl Müdürü Yusuf Kahraman, son olarak konuyla ilgili olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri'ndeki Temel Eğitim Şube Müdürlükleri ile İnşaat Emlak Şube Müdürlükleri'nin gerekli planlama ve hazırlık çalışmalarını yürütmekte olduklarını ifade etti.

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Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Kahraman “47 Adet Yeni Anaokulu Yapacağız”
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