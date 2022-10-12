Kahramanmaraş Şahin Balcıoğlu Destek Eğitim Sınıfı Açıldı

Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi okul binasının ikinci katında gerçekleşen törene, Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, okul yönetimi ve özel çocuklar katıldı.

Mini keman gösterisiyle başlayan tören açılış kurdelesinin kesimiyle devam etti.

“Çocuklarımız her şeyden daha değerli”

Açılış sırasında konuşan Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, “Bugün çok keyifli bir günü çocuklarımızla birlikte paylaşıyoruz. Destek eğitim odamızı Çukurova Elektrik Anadolu Lisemizde hayırseverimiz, derneğimiz, okulumuz ve milli eğitimin ortaklaşa çalışmasıyla yenilendi daha da zenginleştirildi. Çocuklarımızın daha ideal kullanabileceği hale getirildi. Çocuklarımız her şeyden daha değerli. Çocuklarımızın eğitimi her şeyden daha değerli. Bugün işte bu odanın açılması da çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi aslında. Ben bu odanın ve diğer destek odalarımızın açılmasına, yenilenmesine, güzelleşmesine katkı sağlayan, derneğimize hayırseverlerimize ve bu odamızın hayırseveri Şahin Başkanımıza teşekkür ediyorum, inşallah çocuklarımızın okulumuzun nice hayırlı hizmetlerinde kullanılmasını diliyorum” dedi.

“Çocukların mutlu olması, çocukların gülmesi, çocukların sevinmesi hepimizin sevinmesidir”

Ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bugün özel bir gün, kardeşlerimizin özel eğitim görmeleri için bir sınıf hazırlanması, 46 adet sınıf hazırlanması gerektiği söylendi. Bunları bizim ayrılmamız, bulunmamız yaptığımız bizim için şu ekonomik karmaşanın içerisinde çok zordu. Sağ olsun iki kıymetli değer verdiğimiz hocamız Zeynep hanım ve Ayşe hocam. Bize gelip böyle bir projelerinin olduğunu söylediler. Biz de çok mutlu olduk. Dediğim gibi arayıp bulamayacağımız bir şeyi bir tepsiyle bize sundular. Bizde seve seve dedik. Bugün bizim sınıfımızın açılış günü. Çocukları görmek, çocuklarla mutlu olmak, onlarla konuşmak, sohbet etmek de bizi rahatlatıyor, onları da rahatlatıyor. Gördüğüm kadarıyla böyle bir hayra böyle bir iyi şeye vesile olduğunuz için öncelikle seviniyorum. Ama asıl önemli olan dünyanın kuruluşu bir düzeni var. Kafamıza göre ya da kafaya göre kurulmuş bir şey değil. Allah dünyayı çocuklar üzerine kurdu. Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın annesi ve babası yoktu, çocukları vardı. Dolayısıyla çocukların mutlu olması, çocukların gülmesi, çocukların sevinmesi hepimizin sevinmesidir” diye konuştu.

Son olarak konuşan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan ise, “Derneği ilk kurduğumuz yıldan bu yana ama özellikle de geçen sene üzerinde çok yoğunlaşarak çalıştığımız, çok gayret ettiğimiz bir projemiz vardı. Kaynaştırma eğitimini şehrimizde yaygınlaştırma projesiydi. Bu birkaç unsurdan oluşan ama en önemlisi diyebileceğimiz 46+1 destek eğitim sınıfı projesinde şehrimizin çok önde gelen iş insanlarının katkılarıyla yirmiye yakın destek eğitim sınıfını açmış ve teslim etmiş bulunmaktayız. Bunun çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Desteklerinden ve katkılarından ötürü de çok minnettarız. Elbette ki bu sınıfları sadece yapmış ve teslim olmuş etmiş olmaktan öte. Bu proje çocuklarımızı aramıza almış olmamızın yaşıtları ile beraber okuyor olmasının önemli bir göstergesi. O açıdan çok önemsiyoruz ve katkılarından ötürü çok mutluyuz. Devamının sayılarının artmasını diliyorum, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.