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Kahramanmaraş şehidine son görev!

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin vasiyeti olan Afrika'da su kuyusu açılması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Kahramanmaraş şehidine son görev!

Kahramanmaraş şehidine son görev!

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin vasiyeti olan Afrika'da su kuyusu açılması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

22 Haziran 2024 Cumartesi 14:20

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaşın ve askeri yetkililerin yanı sıra, şehidin yakınları da katıldı.

Dün akşam hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş’a gelen şehidin naaşı askerlerin omuzlarında alınarak tören alanına getirildi. Mehmet Ali Horoz için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin kız kardeşi ağabeyini asker selamı ile son yolculuğuna uğurladı.

5 kardeşten biri olan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un naaşı, dualar eşliğinde ve omuzlarda Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şehidin vasiyetine uygun olarak Afrika'da su kuyusu açacağını açıkladı.

Şehidin ardından duygu dolu anların yaşandığı törene katılanlar, Mehmet Ali Horoz'u dualarla ve rahmetle yad ettiler.

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Kahramanmaraş şehidine Son Görev!
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