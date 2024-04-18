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Kahramanmaraş'ta Serigrafi Ustası, Magnetlerle Şehrin Kültürel Değerlerini Tanıtıyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan serigrafi ustası Fikret Yıldır, şehrinin kaybolan hafızasını canlandırmak amacıyla özgün magnet tasarımları yapıyor.

Kahramanmaraş'ta Serigrafi Ustası, Magnetlerle Şehrin Kültürel Değerlerini Tanıtıyor

Kahramanmaraş'ta Serigrafi Ustası, Magnetlerle Şehrin Kültürel Değerlerini Tanıtıyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan serigrafi ustası Fikret Yıldır, şehrinin kaybolan hafızasını canlandırmak amacıyla özgün magnet tasarımları yapıyor.

18 Nisan 2024 Perşembe 12:50

50 yaşındaki Fikret Yıldır, depremin etkileriyle mücadele ederken, serigrafi, gravür ve rölyef sanatını kullanarak şehrin coğrafi işaretlerini ve sembollerini el emeğiyle üretiyor.

Yıldır'ın atölyesinde, gravür baskıyla hazırlanan ve şehrin coğrafi işaretlerini taşıyan hediyelik eşyalar üretiliyor. Yaklaşık 2 yıllık ARGE çalışmalarının ardından serigrafi sanatını atölyesine taşıyan Fikret Yıldır, yerli ve yabancı turistlere şehrin kaybolan hafızasını yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerini yansıtan magnetler üzerinde çalışan Yıldır, depremden önce ve sonra şehrin sembollerini ve tarihi mekanlarını tasarlıyor. Amacı, turistlere şehrin eşsiz kültürünü tanıtmak ve onları magnetler aracılığıyla şehri hatırlamaya teşvik etmektir.

Fikret Yıldır, yaptığı açıklamada, "Ürettiğimiz magnetler, Kahramanmaraş'ın kalesi, tarihi mekanları, dondurması ve biberi gibi sembollerini yansıtmaktadır. Turistlerin bu magnetleri alarak ülkelerine götürmeleri ve şehrimizi tanıtmaları bizim için önemlidir. Ürünlerimiz sanatla buluşarak Maraş kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

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