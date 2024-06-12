Kahramanmaraş’ta Havacılık ve Savunma Sanayinde İşbirliği Ağı Genişliyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ardından mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları da sektörün içine dahil edilerek lise, yüksekokul ve fakülte düzeyinde teknik eleman yetiştirilmesi sağlanacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ardından kentte eğitim veren Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü yaptı.

TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, KİÜ Genel Sekreteri Ferat Karataşlı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yunus Atmalı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve taraf okul müdürlerinin katılımıyla protokol imzalandı. TUSAŞ’ın Türkoğlu Üretim Tesisinde gerçekleştirilen protokolle birlikte, liselerde eğitim gören öğrenciler staj imkanlarının yanı sıra eğitimlerinin tamamlanmasının ardından TUSAŞ tesislerinde istihdam olanağına kavuşabilecekler.

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, bir Kahramanmaraşlı olarak doğduğu şehre hizmet etmek ve katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte Türkoğlu tesisinin faaliyete geçtiğini ve parça üretimi yaparak Ankara TUSAŞ merkezine ulaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Pınarbaşı, “Tabi buradaki çalışan arkadaşlarımız biliyorsunuz teknisyen ve biz bu teknisyen arkadaşlarımızın Kahramanmaraşlı olmasını istiyoruz. Bunun için de Kahramanmaraş’ta okumuş, eğitim görmüş teknisyenlerimizi istihdam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde kurulacak Meslek Yüksekokulu’na ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Pınarbaşı, şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu açıyoruz. Okulun yapım ihalesine şu anda çıkıldı. Hedefimiz inşallah gelecek yıl eğitim-öğretim yılında binayı tamamlayıp, içerisini de donatarak hazır hale getirmek. Orada da teknisyen yetişecek. Bugün imzaladığımız protokol ise Kahhramanmaraş’ın en eski sanat okulu olan Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile arasında yapıldı. Bu protokol sayesinde bu iki lisedeki öğrencilerimiz gerek yaz stajlarını gerekse eğitim-öğretim dönemi boyuncaki stajlarını bizim tesislerimizde yapacaklar. Böylece bilgi ve becerilerini artıracaklar. Onların büyük çoğunluğunu da burada istihdam edeceğiz.”

Törene katılan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise KİÜ’nün ardından ortaöğretim düzeyinde de bu adımların atılmasını önemsediklerini söyledi. İstiklal Üniversitesi olarak sektöre ilişkin yeni fakülteler kurulması yönündeki çalışmaları da sürdürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Bakan, şunları kaydetti:

“Tabi şu anda ayrıya Havacılık ve Uzay Fakültesi için de YÖK’e müracaatımız var. Ayrıca üniversitemizdeki mühendislik fakültesinde eğitim görecek öğrencilerimizin de bu tesislerde staj yapabilmeleri için gerekli protokolleri imzalıyoruz. Tabiki bu bir süreç ve lisede okuyan öğrencilerimiz lise boyutunda işin içerisine dahil olacaklar. Daha sonra üniversite boyutunda gerek yüksekokul ve gerek fakültelerimizde eğitim gören öğrencilerimiz işin içerisine girecekler. Nihai hedef şu. Kahramanmaraş’ta kurulan havacılık ve savunma sanayine hem eleman yetiştireceğiz hem de üniversite olarak araştırma-geliştirme faaliyetleri ile sektöre destek vereceğiz. Sektörün tüm dünyada rekabetçi bir pozisyon kazanabilmesi için akademik anlamda hangi katkıları vermemiz gerekiyorsa sonuna kadar sağlayacağız.”

Rektör Bakan, sektörün gelişimine yönelik çalışmalar sürdüren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür etti. Rektör Bakan, “Çünkü Kahramanmaraş ekonomisi için devrim niteliğinde bir adım attılar. Havacılık anonim şirketini kurdular. Bunun yüzde 30’u TUSAŞ’a ve yüzde 70’i KMTSO’yaait. Orada da iş adamlarımızın katkılarıyla ortaklık oluşturuldu. İnşallah havalimanı yanındaki o büyük tesis kurulduktan sonra ki, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş ziyareti sırasında Kahramankazan benzeri bir tesisin burada kurulacağını ifade etmişlerdi. O tesisin kurulmasıyla beraber hem ekonomik hem de sosyal anlamda gurur verici neticelere ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak çalışmaların en başından en sonuna kadar yer almaya gayret edeceklerini ve bundan gurur duyduklarını söyleyen Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üniversitelerin belirli görevleri vardır. Bunlar eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yayınlar yapma ve danışmanlık hizmetleri gibi. Bu anlamda biz Kahramanmaraş’ta kurulan savunma sanayi sektörüne yönelik hem eleman yetiştireceğiz, bu teknisyen olur mühendis olur bunları sektöre kazandıracağız. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Araştırma geliştirme bağlamında da hem kendi laboratuvarlarımız da hem de bu tesislerde hocalarımız ve buradaki teknik elemanlar birlikte inşallah araştırma-geliştirme projelerine imza atarak sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi yapısına katkı sunacağız.”