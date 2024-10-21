Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi;

“06.02.2023 tarihinde İlimizde meydana gelen deprem afetlerinden etkilenen 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve çekilen noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri 21 Ekim 2024 – 19 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri; 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre yapılacaktır.

Kurada konut çıkan hak sahiplerine borçlandırma işlemleri için mahallinde, yerel basın, internet, SMS, tebligat vb. yollarla duyuru yapılarak verilen 60 günlük yasal süreden haberdar olmaları sağlanmalıdır.

Borçlandırmasını yapmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecektir. 7269 Sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilir.

HAK SAHİPLERİNİN BORÇLANDIRILMASI

Başkanlığımızca ihale ve emanet usulü ile yeni konut yapılacaklar veya Evini Yapana Yardım yöntemine göre konut yapılacaklara konut kredisi açılarak, kredisi 20 yıl vadeli ve faizsizdir.

Orta hasarlı konutları için onarım yardımı yapılacakların kredisi 10 yıl vadeli ve faizsizdir.

Yeni işyeri yapılacaklar için kredisi yıllık % 4 faizli ve 10 yıl vadeli olarak, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre borçlandırılacaktır.

Mülk sahibi ebeveynleri vefat etmiş, reşit olmayan kişiler için velisi veya vasisi tarafından borçlandırma işlemleri yapılabilecektir.

Borçlandırmasını daha önce yapan vatandaşlarımız yeniden borçlandırma yapmayacaklardır.

Borçlandırma işlemleri, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri AFAD İl Müdürlüğümüzde, diğer ilçelerde kaymakamlık AFAD bürosunda yapılacaktır.

Borçlandırma süresi:

Başlama Tarihi:21/10/2024

Bitiş Tarihi :19/12/2024”