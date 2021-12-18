Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt

Kahramanmaraş’ta istihdam fuarı

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli vatandaşlara ve yerel halka yönelik Avrupa Birliği (AB) MADAD fonlu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) teknik desteğiyle Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde yürütülen “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklığının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında İstihdam Fuarı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta istihdam fuarı

Kahramanmaraş’ta istihdam fuarı

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli vatandaşlara ve yerel halka yönelik Avrupa Birliği (AB) MADAD fonlu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) teknik desteğiyle Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde yürütülen “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklığının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında İstihdam Fuarı gerçekleştirildi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 13:34
banner459

Programa Vali Yrd. Vekili Türkoğlu Kaymakamı Mahmut HERSANLIOĞLU, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir OKATAN, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu KAYA, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali YÜCE, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun AKBALABAN, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan GÖZCÜ, Şube Müdürlerimiz, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, FAO Türkiye Proje Koordinatörü Çağatay ÇEBİ ve Saha Koordinatörü Baran Kenan POLAT, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu uzmanı personeller, Oda ve Birlik temsilcileri, mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan proje faydalanıcıları ve projede işveren olarak yer alan sektör temsilcileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve projenin tanıtımını içeren video sunumunun ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, FAO Türkiye Proje Koordinatörü Çağatay ÇEBİ ve Vali Yrd. Vekili Türkoğlu Kaymakamı Mahmut HERSANLIOĞLU’nun konuşmaları, faydalanıcıların proje hakkındaki görüşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü konu uzmanı Esra KABATAŞ, FAO Türkiye Temsilcisi uzmanı Emre İLYAS ve Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği uzmanı Serhat Burak GÜRESİNLİ’nin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Proje faydalanıcılarına protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü ve S.S. Türkoğlu İlçesi ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi standlarının protokol üyeleri tarafından gezilmesi ve faaliyetleri hakkında ilgililerden bilgiler alınmasının ardından program sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Istihdam Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşspor 5-0 mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor 5-0 mağlup oldu!
Fatih Ölmez, ‘Devalüasyon sürecine girdik’
Fatih Ölmez, ‘Devalüasyon sürecine girdik’
Karı Koca Otomobilde Kalıyor
Karı Koca Otomobilde Kalıyor
Kılıç Ailesinden Başkan Güngör’e vefa ziyareti
Kılıç Ailesinden Başkan Güngör’e vefa ziyareti
Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden Açıklama Geldi
Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden Açıklama Geldi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber