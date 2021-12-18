Kahramanmaraş’ta istihdam fuarı

Programa Vali Yrd. Vekili Türkoğlu Kaymakamı Mahmut HERSANLIOĞLU, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir OKATAN, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu KAYA, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali YÜCE, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun AKBALABAN, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan GÖZCÜ, Şube Müdürlerimiz, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, FAO Türkiye Proje Koordinatörü Çağatay ÇEBİ ve Saha Koordinatörü Baran Kenan POLAT, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu uzmanı personeller, Oda ve Birlik temsilcileri, mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan proje faydalanıcıları ve projede işveren olarak yer alan sektör temsilcileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve projenin tanıtımını içeren video sunumunun ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, FAO Türkiye Proje Koordinatörü Çağatay ÇEBİ ve Vali Yrd. Vekili Türkoğlu Kaymakamı Mahmut HERSANLIOĞLU’nun konuşmaları, faydalanıcıların proje hakkındaki görüşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü konu uzmanı Esra KABATAŞ, FAO Türkiye Temsilcisi uzmanı Emre İLYAS ve Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği uzmanı Serhat Burak GÜRESİNLİ’nin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Proje faydalanıcılarına protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü ve S.S. Türkoğlu İlçesi ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi standlarının protokol üyeleri tarafından gezilmesi ve faaliyetleri hakkında ilgililerden bilgiler alınmasının ardından program sona erdi.