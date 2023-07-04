Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den...
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni

Kahramanmaraş’ta KASKİ 50 işçi alacak!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak.

Kahramanmaraş’ta KASKİ 50 işçi alacak!

Kahramanmaraş’ta KASKİ 50 işçi alacak!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak.

04 Temmuz 2023 Salı 09:30

Toplam 50 alım yapılacak kadrolar arasında şöför, operatör ve kanalizasyon ve içme suyu işçisi yer alıyor.

KASKİ Personel A.Ş. Personel Alım İlanı

KASKİ Personel A.Ş. Personel Alım İlanı
KASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinde çalıştırılmak üzere KASKİ Personel A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

İçme Suyu Tanker Şoförü

5

2

Kombine Aracı Şoförü

2

3

Vidanjör Şoförü

2

4

Yükleyici (Loder) Operatörü(Lastik Tekerlekli)

2

5

Eskavatör Operatörü

1

6

Kanalizasyon ve İçme Suyu İşçisi

38

TOPLAM

50

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 45 yaşını geçmemiş olmak.

Başvurulan ve belge şartı olan unvana göre; gerekli olan öğrenim, ehliyet, operatörlük belgesi, ustalık ve mesleki yeterlilik belgelerinden birine veya birkaçına sahip olmak.

Ehliyet gerektiren unvanlarda; Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak. (Bu belge, “sürücü detay bilgisi” İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.)

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

Tecrübe Durumu:

Kanalizasyon ve içme suyu işçiliğine müracaat edecekler, kanalizasyon ve içme suyu işlerinin yapım, onarım ve işletilmesinde tecrübeli olmak.

Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 03Temmuz2023 – 7Temmuz2023 tarihleri arasında https://www.maraskaski.gov.tr internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav ve Değerlendirme

Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 6 katı aday, belirlenen tarihlerde uygulamalı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Son Güncelleme: 04.07.2023 09:59
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta KASKİ 50 Işçi Alacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta firmalar tozu dumana katıyor! nefes almaya imkan yok!
Kahramanmaraş’ta firmalar tozu dumana katıyor! nefes almaya imkan yok!
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Kahramanmaraş’ta 51 Bin Kişiye ücretsiz ulaşım sağlandı
Kahramanmaraş’ta 51 Bin Kişiye ücretsiz ulaşım sağlandı
Maraş ekşili çorba’nın tescili alındı!
Maraş ekşili çorba’nın tescili alındı!
Kahramanmaraş’ta toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Kahramanmaraş’ta toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber