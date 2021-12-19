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Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişiye 57 bin 600 TL ceza kesildi.

Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişiye 57 bin 600 TL ceza kesildi.

19 Aralık 2021 Pazar 15:56
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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 derneğe Sulh Ceza Hakimliği kararıyla operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda 3 dernekte, kumar oynandığı tespit edildi. Derneklerde yapılan aramada 12 paket değişik markalarda sigara, 60 deste iskambil oyun kağıdı, 240 TL nakit para, 12 adet alacak verecek için tutulan hesap defteri, 1 adet Çek-Senet defteri, 28 tavla pulu, 195 adet oyun pulu, 28 adet alkol ele geçirildi. Polis ekipleri, 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Operasyonda aranan bir kişi yakalanırken, 18 kişiye 57 bin 600 TL idari işlem uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kumar Operasyonu
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