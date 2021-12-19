Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 derneğe Sulh Ceza Hakimliği kararıyla operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda 3 dernekte, kumar oynandığı tespit edildi. Derneklerde yapılan aramada 12 paket değişik markalarda sigara, 60 deste iskambil oyun kağıdı, 240 TL nakit para, 12 adet alacak verecek için tutulan hesap defteri, 1 adet Çek-Senet defteri, 28 tavla pulu, 195 adet oyun pulu, 28 adet alkol ele geçirildi. Polis ekipleri, 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Operasyonda aranan bir kişi yakalanırken, 18 kişiye 57 bin 600 TL idari işlem uygulandı.