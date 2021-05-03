Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günde 3 öğün sokak hayvanlarına mama dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi tam kısıtlama döneminde de sokak hayvanlarını unutmadı. Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Kızılay ekiplerinin işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmada şehir genelinde 35 ayrı bölgede sokak hayvanlarına, kedi evlerine ve köpek kulübelerine mama bırakıldı.Düzenlenen etkinlikte tamamı Kızılay gönüllüleri tarafından imal edilen yeni beslenme üniteleri de Büyükşehir ekiplerince tespit edilen bölgelere bırakıldı. Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Sokakta yaşayan canlılara mama ve su ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından itina ile karşılanmaktadır. Sadece şehir merkezinde değil sokak hayvanlarının yaşadığı her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza ara vermeksizin can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.