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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Gaziantep merkezli Kahramanmaraş ile 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 19 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Gaziantep merkezli Kahramanmaraş ile 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 19 kişi gözaltına alındı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:19

Gaziantep İl jandarma Komutanlığı KOM şube Müdürlüğü ve Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Gaziantep kent merkezi ile Nurdağı ilçesi, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 27 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 120 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 45 kök Hint keneviri, 35 gram kenevir tohumu, 19 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 1 flaş bellek, 10 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşGaziantepUyuşturucuJandarma
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