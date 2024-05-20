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Kahramanmaraş’ta yeri değiştirilmek istenen depremzedelerden tepki!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden vatandaşlar, konteyner kentten çıkarılarak başka bir bölgeye yerleştirilme kararına karşı eylem yaptı.

Kahramanmaraş’ta yeri değiştirilmek istenen depremzedelerden tepki!

Kahramanmaraş’ta yeri değiştirilmek istenen depremzedelerden tepki!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden vatandaşlar, konteyner kentten çıkarılarak başka bir bölgeye yerleştirilme kararına karşı eylem yaptı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:18

Vatandaşlar, yaşam alanlarını terk etmek istemediklerini belirterek yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Melikgazi Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentten çıkmak istemeyen aileler, ellerinde çeşitli mesajlar içeren dövizlerle yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

6 Şubat depremlerinin etkilediği Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan konteyner kentte yaşayan vatandaşlar, tahliye edilerek farklı bir alana taşınma kararını protesto etti.

Depremzedeler, 'Melikgazi'den başka yaşam alanına gitmek istemiyoruz' diyerek, konteyner kentlerinde kalmak istediklerini vurguladı.

Eylem sırasında yetkililerle görüşmeler yapılırken, vatandaşların talepleri dikkate alınması bekleniyor.

(SON-

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