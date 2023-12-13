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Kahramanmaraş’ta zemin durumunu netleştirmek için çalışmalar sürüyor!

Kahramanmaraş’ta Boğaziçi bölgesinin zemin durumunu netleştirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde başlatılan sondaj çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta zemin durumunu netleştirmek için çalışmalar sürüyor!

Kahramanmaraş’ta zemin durumunu netleştirmek için çalışmalar sürüyor!

Kahramanmaraş’ta Boğaziçi bölgesinin zemin durumunu netleştirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde başlatılan sondaj çalışmaları devam ediyor.

13 Aralık 2023 Çarşamba 15:40

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda kalıcı konuttan üstyapıya, altyapıdan kentsel tasarım projesine tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken Boğaziçi bölgesinin zemin durumunu netleştirmek için başlatılan mikrobölgeleme etüt çalışmaları da devam ediyor.

Bölgede daha önce yapılan çalışmalarının ardından zemin durumuna netlik kazandırmak için oluşturulan uzman ekip tarafından Boğaziçi’ndetekrar sondaj çalışmalarına başlandı.

Bölgede 40 farklı noktada yapılacak sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından uzman ekip tarafından hazırlanacak rapor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunularak Boğaziçi’nin zemin durumu netleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Boğaziçi bölgesinin zemin durumunun netleştirilmesi noktasında başlatılan sondaj çalışmalarının hızla devam ettiği ve çalışmaların kısa sürede nihayete erdirilerek Boğaziçi’nde yapılaşma konusunun netlik kazanacağı belirtildi.

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